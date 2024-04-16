Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стала відома причина смерті Дмитра Капранова arrow

Стала відома причина смерті Дмитра Капранова

16 квітня 2024 22:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Від чого помер український письменник Дмитро Капранов та коли похорон — причина
Український письменник і громадський активіст Дмитро Капранов. Фото: Суспільне культура
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Письменник Дмитро Капранов помер 16 квітня. Раптово зранку йому стало зле, хоча останні дні він ні на що не скаржився. 

Про це розповів друг літератора Сашко Лірник OBOZ.UA.

Читайте також:

Дмитро Капранов помер через серцевий напад

Про смерть письменника повідомив його брат-близнюк Віталій. Дмитро помер зранку 16 квітня. Йому було всього 56 років.

"Мені абсолютно не хочеться зараз щось коментувати, просто скажу: що брати Капранови — це частина мого Всесвіту. Мені настільки гірко, що не годен зараз навіть підібрати слова… Для мене Україна — це вони. Дмитро мав проблеми з серцем, хворів. Ми всі переживали, але лікарі казали, що все нормально. А тут стало погано зранку — і все. Позавчора ми ще бачилися — він так жартував гарно", — розповів Сашко Лірник.

Брати Капранові. Фото:
Брати Капранови. Фото: facebook/KapranovyBraty

Близький друг родини дуже шокований та засмучений через смерть Капранова. Він вважає, що це гірка втрата не лише для оточення письменника, а й для всієї України.

"Ерудовані, розумні хлопці — таких не знайти! Я по-доброму заздрив їхньому тандему. Можна звернутися по допомогу в будь-який час — зателефонувати навіть вночі. Дуже веселі, неймовірно чуйні — завжди підтримають, вислухають. Я не знаю, що казати… Разом із Дмитром йде частина моєї душі", — додав Лірник.

Коли відбудеться прощання з Дмитром Капрановим

Поминальна служба відбудеться 18 квітня у Михайлівському золотоверхому монастирі о 11:00. Поховають літератора на Байковому Кладовищі.

"Дмитра відспіваємо у четвер об 11-00 у Михайлівському, після — на Байкове", — написали на офіційній сторінці братів Капранових.

Допис братів Капранових. Фото: facebook/KapranovyBraty
Допис братів Капранових. Фото: facebook/KapranovyBraty

Нагадаємо, помер італійський дизайнер Роберто Каваллі — що сталося. Також ми розповідали про смерть голлівудського актора, якого звинуватили в вбивстві дружини.

трагедія
смерть
письменники
блогери
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем