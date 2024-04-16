Від чого помер український письменник Дмитро Капранов та коли похорон — причина

Український письменник і громадський активіст Дмитро Капранов. Фото: Суспільне культура

Письменник Дмитро Капранов помер 16 квітня. Раптово зранку йому стало зле, хоча останні дні він ні на що не скаржився.

Про це розповів друг літератора Сашко Лірник OBOZ.UA.

Читайте також:

Дмитро Капранов помер через серцевий напад

Про смерть письменника повідомив його брат-близнюк Віталій. Дмитро помер зранку 16 квітня. Йому було всього 56 років.

"Мені абсолютно не хочеться зараз щось коментувати, просто скажу: що брати Капранови — це частина мого Всесвіту. Мені настільки гірко, що не годен зараз навіть підібрати слова… Для мене Україна — це вони. Дмитро мав проблеми з серцем, хворів. Ми всі переживали, але лікарі казали, що все нормально. А тут стало погано зранку — і все. Позавчора ми ще бачилися — він так жартував гарно", — розповів Сашко Лірник.

Брати Капранови. Фото: facebook/KapranovyBraty

Близький друг родини дуже шокований та засмучений через смерть Капранова. Він вважає, що це гірка втрата не лише для оточення письменника, а й для всієї України.

"Ерудовані, розумні хлопці — таких не знайти! Я по-доброму заздрив їхньому тандему. Можна звернутися по допомогу в будь-який час — зателефонувати навіть вночі. Дуже веселі, неймовірно чуйні — завжди підтримають, вислухають. Я не знаю, що казати… Разом із Дмитром йде частина моєї душі", — додав Лірник.

Коли відбудеться прощання з Дмитром Капрановим

Поминальна служба відбудеться 18 квітня у Михайлівському золотоверхому монастирі о 11:00. Поховають літератора на Байковому Кладовищі.

"Дмитра відспіваємо у четвер об 11-00 у Михайлівському, після — на Байкове", — написали на офіційній сторінці братів Капранових.

Допис братів Капранових. Фото: facebook/KapranovyBraty

Нагадаємо, помер італійський дизайнер Роберто Каваллі — що сталося. Також ми розповідали про смерть голлівудського актора, якого звинуватили в вбивстві дружини.