Умер актер Петр Никитин из театра Франко.

Украинский актер Петр Никитин. Фото: facebook/frankotheatre

Актер Петр Никитин внезапно скончался. Он посвятил свою жизнь служению театру. Последние годы играл в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Об этом написали на официальной странице театра.

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Украинский актер Петр Никитин скончался в возрасте 61 года. Последние три года он работал в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Его коллеги шокированы печальным известием.

"Зрители театра и кино ценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы же будут помнить Петра, как хорошего друга и надежного партнера на сцене. Светлая память! Наши искренние соболезнования родным и близкие", — написали на странице театра.

Украинский актер Петр Никитин. Фото: facebook/frankotheatre

Петр Никитин окончил театральное отделение Харьковского института искусств. Работал с разными театральными коллективами, в том числе Харьковский Государственный Академический драматический театр, Центр современного искусства "Новая Сцена", а также Национальный Академический театр имени Леси Украинки.

Украинский актер Петр Никитин. Фото: facebook/frankotheatre

В театре Франка актер играл в спектаклях Хассе ("Три товарища"), Бронек Бочек ("Авантюрист"), Усай ("Житейское море") и другие. О дате и месте прощания сообщат позже.

Украинский актер Петр Никитин. Фото: facebook/frankotheatre

Напомним, недавно умер украинский писатель Дмитрий Капранов — когда прощание. Также умер итальянский дизайнер Роберто Кавалли.