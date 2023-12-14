Помер актор серіалу "Баффі — переможниця вампірів"
Американський актор Кемден Той, відомий, зокрема, за серіалом "Баффі — переможниця вампірів", помер на 69-му році життя. Причиною став рак підшлункової залози.
Про це повідомляє Deadline.
Смерть Кемдена Тоя
Артист боровся із хворобою протягом двох років. За останні два місяці, за словами, стан Тоя серйозно погіршився, розповіла подруга актора Беа Хендерсон.
"Йому поставили діагноз у лютому минулого року після місяців болю, який він приховував. З багатьох причин ми дуже сподівалися принаймні на довший і більш плідний його час на планеті Земля. На жаль, його стан значно погіршився за останні два місяці і надзвичайно за останні кілька днів", — написала вона.
Першою значною роботою для актора став саме серіал "Баффі — переможниця вампірів". Потім Той знявся в серіалі "Ангел", фільмах "Поцілунок вампіра", "Голі кулаки" та інших.
Кемден Той народився 31 травня 1955 року у Пенсільванії. Інтерес до кіноіндустрії був заохочений його батьком, який працював актором і візажистом. Пізніше Той почав працювати у театрі у Нью-Йорку. А згодом, в 1990-х й зніматися в кіно та переїхав до Лос-Анджелеса.
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