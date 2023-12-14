Помер актор серіалу "Баффі — переможниця вампірів"

Американський актор Кемден Той. Фото: Google

Американський актор Кемден Той, відомий, зокрема, за серіалом "Баффі — переможниця вампірів", помер на 69-му році життя. Причиною став рак підшлункової залози.

Про це повідомляє Deadline.

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Артист боровся із хворобою протягом двох років. За останні два місяці, за словами, стан Тоя серйозно погіршився, розповіла подруга актора Беа Хендерсон.

"Йому поставили діагноз у лютому минулого року після місяців болю, який він приховував. З багатьох причин ми дуже сподівалися принаймні на довший і більш плідний його час на планеті Земля. На жаль, його стан значно погіршився за останні два місяці і надзвичайно за останні кілька днів", — написала вона.

Першою значною роботою для актора став саме серіал "Баффі — переможниця вампірів". Потім Той знявся в серіалі "Ангел", фільмах "Поцілунок вампіра", "Голі кулаки" та інших.

Кемден Той в серіалі "Баффі — переможниця вампірів". Фото: Google

Кемден Той народився 31 травня 1955 року у Пенсільванії. Інтерес до кіноіндустрії був заохочений його батьком, який працював актором і візажистом. Пізніше Той почав працювати у театрі у Нью-Йорку. А згодом, в 1990-х й зніматися в кіно та переїхав до Лос-Анджелеса.

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