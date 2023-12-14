Умер актер сериала "Баффи — победительница вампиров"

Американский актер Кэмден Той. Фото: Google

Американский актер Кэмден Той, известный, в частности, по сериалу "Баффи — победительница вампиров", скончался на 69-м году жизни. Причиной стал рак поджелудочной железы.

Об этом сообщает Deadline.

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Артист боролся с болезнью в течение двух лет. За последние два месяца, по словам, состояние Тоя серьезно ухудшилось, рассказала подруга актера Беа Хендерсон.

"Ему поставили диагноз в феврале прошлого года после месяцев скрываемой им боли. По многим причинам мы очень надеялись по крайней мере на более длительное и более плодотворное его время на планете Земля. К сожалению, его состояние значительно ухудшилось за последние два месяца и чрезвычайно за последние несколько дней", — написала она.

Первой значительной работой для актера стал именно сериал "Баффи — победительница вампиров". Затем Тот снялся в сериале "Ангел", фильмах "Поцелуй вампира", "Голые кулаки" и других.

Кэмден Тот в сериале "Баффи — победительница вампиров". Фото: Google

Кэмден Тоц родился 31 мая 1955 года в Пенсильвании. Интерес к киноиндустрии был поощрен его отцом, работавшим актером и визажистом. Позже Той начал работать в театре в Нью-Йорке. А потом, в 1990-х снимался в кино и переехал в Лос-Анджелес.

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