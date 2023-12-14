Умер актер сериала "Баффи — победительница вампиров"
Американский актер Кэмден Той, известный, в частности, по сериалу "Баффи — победительница вампиров", скончался на 69-м году жизни. Причиной стал рак поджелудочной железы.
Об этом сообщает Deadline.
Смерть Кэмдена Тоя
Артист боролся с болезнью в течение двух лет. За последние два месяца, по словам, состояние Тоя серьезно ухудшилось, рассказала подруга актера Беа Хендерсон.
"Ему поставили диагноз в феврале прошлого года после месяцев скрываемой им боли. По многим причинам мы очень надеялись по крайней мере на более длительное и более плодотворное его время на планете Земля. К сожалению, его состояние значительно ухудшилось за последние два месяца и чрезвычайно за последние несколько дней", — написала она.
Первой значительной работой для актера стал именно сериал "Баффи — победительница вампиров". Затем Тот снялся в сериале "Ангел", фильмах "Поцелуй вампира", "Голые кулаки" и других.
Кэмден Тоц родился 31 мая 1955 года в Пенсильвании. Интерес к киноиндустрии был поощрен его отцом, работавшим актером и визажистом. Позже Той начал работать в театре в Нью-Йорке. А потом, в 1990-х снимался в кино и переехал в Лос-Анджелес.
Напомним, ранее мы писали, что умер актер оскароносного фильма "История любви". Также певица Тоня Матвиенко впервые откровенно рассказала о болезни мамы, Героя Украины Нины Митрофановны Матвиенко.
Читайте Новини.LIVE!