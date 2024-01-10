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Зірка "Людей Ікс" помер після тривалої хвороби

10 січня 2024 12:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Зірка "Людей Ікс" помер після тривалої хвороби
Актор Адан Канто. Фото: instagram.com/adancanto/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актор Адан Канто помер у віці 42 років після боротьби з раком апендикса. Свої співчуття висловила колега актора Голлі Беррі, яка знялась з ним в одній з частин "Людей Ікс".

Про це пише Daily Mail.

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Голлі Беррі поділилася фото актора у своїх соціальних мережах. Також Беррі залишила ніжний коментар.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Мій дорогий милий друг Адан щойно отримав крила. Назавжди, назавжди в моєму серці", — підписала вона знімок.

Актори працювали над спортивною драмою 2020 року "Buised", у якій Голлі Беррі грала головну роль і була режисером. У фільмі він зіграв менеджера її персонажа Дезі. Раніше вони перетиналися на зйомках фільму "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" в 2014 році. Беррі зіграла персонажа Marvel Шторм, а Канто — супергероя Сонячна пляма.

Він був найбільш відомий своєю роллю віце-президента Аарона Шора разом з Кіфером Сазерлендом у фільмі "Останній кандидат". Актор нещодавно знявся в телесеріалі "Прибиральниця", де виконував головну роль у перших двох сезонах.

"Адан мав таку глибину духу, яку мало хто справді знав. Ті, хто бачив це, змінилися назавжди. Багато хто буде дуже сумувати за ним", — йдеться в заяві представників Кaнто.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актор родом з Мексики, виріс у Техасі. Канто поїхав з рідного міста в 16 років. Незабаром після цього він зосередився на акторській діяльності.

Канто розповів в інтерв’ю Collider ще в лютому 2013 року: "Я ніколи не казав, що хочу бути актором, коли був дитиною. Я думав, що буду співаком і музикантом. Це те, що я робив протягом величезної частини свого життя. Але музика в Мексиці просто не працювала. Так я захопився акторством і просто закохався в нього. Це було чудово! А потім я побачив у цьому майбутнє".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ще в січні 2022 року Канто розповідав про те, як це було — перенести свою кар’єру з Мексики в США.

"Чесно кажучи, я не знаю, чи розробив я конкретну стратегію. Я просто був чесним із собою та зі своєю командою протягом усього шляху. Були, очевидно, певні персонажі чи сценарії, які я прочитав, і я відразу казав: "Ні!". Знаю північно-мексиканську культуру оскільки я виріс у ній, тож можу зрозуміти, коли хтось намагається придумати щось далеке від реальності. Я не хотів робити нічого, що звучало або не здавалося б правильним, і, мабуть, я отримав хороші можливості, і я боровся за інші можливості, які не обов’язково отримував", — говорив Канто.

Протягом останніх двох років Канто грав роль гангстера Армана Моралеса разом з Елоді Юнг у фільмі "Прибиральниця".

Нагадаємо, стала відома справжня причина смерті Шинейд О'Коннор.

Раніше всесвітньо відомий актор перед суїцидом втратив роль у великому проєкті.

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