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Умер барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак

10 января 2024 13:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Умер барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак
Джеймс Коттак. Фото: Tilly Antonie
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Бывший барабанщик группы "Scorpions" Джеймс Коттак умер дома, в штате Кентукки. Ему был 61 год.

Об этом пишет TMZ.

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Барабанщик Джеймс Коттак, который посвятил свою жизнь музыке и 20 лет провел на сцене, скончался. Он был чрезвычайно популярен благодаря творчеству в группах "Scorpions" и "Kingdom Come".

"Очень печальные новости... Наш дорогой друг и барабанщик с 20-летним стажем Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года. Рок-н-ролл навсегда. Покойся с миром, Джеймс", — написали члены группы "Scorpions" в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джеймс Коттак пришел в "Scorpions" в 1996 году. Он был первым американским музыкантом, сыгравшим в легендарном немецком коллективе. Его первый студийный дебют прошел в альбоме "Eye II Eye".

Барабанщик покинул звездную группу в сентябре 2016 года, тогда еще ходили слухи, что причина — его алкоголизм.

Также Коттак играл в группах "Kingdom Come", "Warrant", "Buster Brown", "The Cult" и собственной панк-рок-группе "Kottak".

Дочь музыканта Тоби рассказала журналистам, что он умер в Луисвилле, штат Кентукки. Точная причина смерти пока неизвестна.

Ранее звезда "Людей Икс" умер после продолжительной болезни.

Также стало известно, что всемирно-известный актер перед суицидом потерял роль в большом проекте.

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