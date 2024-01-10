Умер барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак

Джеймс Коттак. Фото: Tilly Antonie

Бывший барабанщик группы "Scorpions" Джеймс Коттак умер дома, в штате Кентукки. Ему был 61 год.

Об этом пишет TMZ.

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Барабанщик Джеймс Коттак, который посвятил свою жизнь музыке и 20 лет провел на сцене, скончался. Он был чрезвычайно популярен благодаря творчеству в группах "Scorpions" и "Kingdom Come".

"Очень печальные новости... Наш дорогой друг и барабанщик с 20-летним стажем Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года. Рок-н-ролл навсегда. Покойся с миром, Джеймс", — написали члены группы "Scorpions" в соцсетях.

Джеймс Коттак пришел в "Scorpions" в 1996 году. Он был первым американским музыкантом, сыгравшим в легендарном немецком коллективе. Его первый студийный дебют прошел в альбоме "Eye II Eye".

Барабанщик покинул звездную группу в сентябре 2016 года, тогда еще ходили слухи, что причина — его алкоголизм.

Также Коттак играл в группах "Kingdom Come", "Warrant", "Buster Brown", "The Cult" и собственной панк-рок-группе "Kottak".

Дочь музыканта Тоби рассказала журналистам, что он умер в Луисвилле, штат Кентукки. Точная причина смерти пока неизвестна.

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