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Всесвітньо відомий актор перед суїцидом втратив роль у великому проєкті

28 грудня 2023 12:07
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Всесвітньо відомий актор перед суїцидом втратив роль у великому проєкті
Актор Лі Сон-Гюн. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Відомий південнокорейський актор Актор Лі Сон-Гюн, який здобув всесвітню популярність після виходу оскароносного фільму "Паразити", був виключений з кількох великих проєктів за кілька тижнів до смерті після того, як стало відомо, що проти нього відкрили справу щодо вживання наркотиків. Лі Сун Гюн був знайдений мертвим у своїй машині у середу вранці.

Про це пише Daily Mail.

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Дружина покійного Чон Хе Джин, актриса і колишня учасниця конкурсу "Міс Корея", викликала поліцію після того, як знайшла передсмертну записку. Тіло актора знайшли на автостоянці в Сеулі.

Поліція звинуватила Лі у вживанні марихуани та порошку. Після того, як наприкінці жовтня були опубліковані новини про офіційне розслідування, його виключили з великих проєктів, у тому числі трилера No Way Out, зйомки якого почалися минулого місяця.

 

Актор Лі Сон-Гюн. Фото: Reuters
Актор Лі Сон-Гюн. Фото: Reuters

 

Місце смерті зірки "Паразитів". Фото: Reuters
Місце смерті зірки "Паразитів". Фото: Reuters

Продюсерська компанія, яка відповідала за зйомки шоу, намагалася звільнити його після того, як поліція заявила, що їм, можливо, знадобився зразок його волосся для тесту на наркотики, повідомляють місцеві ЗМІ.

Актор народився в 1975 році, Лі зіграв роль у фільмі "Паразити". Фільм, у якому також знялася міжнародна кіноікона Сон Кан Хо, став світовим блокбастером. Він став першим корейським фільмом, який отримав "Золоту пальмову гілку", головний приз Каннського кінофестивалю, і став першим фільмом не англійською мовою, який отримав перемогу у номінації "Найкращий фільм" премії "Оскар".

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