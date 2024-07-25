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Помер "хрещений батько британського блюзу" — музикант Джон Мейолл

25 липня 2024 08:27
Антоніна Завадська - Редактор
Музикант Джон Мейолл помер у віці 90 років — деталі
Британський музикант Джон Мейолл. Фото: David Gomez
Антоніна Завадська - Редактор

Легендарний музикант Джон Мейолл помер у віці 90 років. Його гурт The Bluesbreakers відродив блюз у 60-х роках у Великій Британії.

Про смерть артиста повідомили BBC.

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Музикант Джон Мейолл помер у віці 90 років

Зірка блюзу покинув цей світ в оточенні сім'ї у Каліфорнії.

"Проблеми зі здоров'ям, які змусили Джона завершити свою епічну гастрольну кар'єру, упокоїли одного з найвеличніших воїнів доріг", — йдеться в повідомленні родини.

Джон Мейолл — блюзовий і рок-музикант, автор пісень і продюсер. У 1960-х роках він заснував гурт John Mayall & the Bluesbreakers, до складу якого належали деякі з найвідоміших блюзових та блюз-рок-музикантів.

Джон Мейолл у молодості. Фото: instagram/johnmayallofficia
Джон Мейолл у молодості. Фото: instagram/johnmayallofficia

Він виступав на сцені протягом 70 років. І навіть, коли йому виповнилось 90, не хотів зупинятись. У 2005 році Мейолла нагородили орденом Британської імперії, а у 2024-му внесли до Зали слави рок-н-ролу в категорії "музичний вплив". Його часто називають "хрещеним батьком британського блюзу".

Помер музикант Джон Мейолл. Фото: instagram/johnmayallofficia
Помер музикант Джон Мейолл. Фото: instagram/johnmayallofficia

Нагадаємо, розсекретили причину смерті коханої Клінта Іствуда.Також нещодавно була річниця смерті легендарного українського актора Богдана Ступки.

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