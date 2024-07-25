Музыкант Джон Мэйолл умер в возрасте 90 лет.

Британский музыкант Джон Мэйолл. Фото: David Gomez

Легендарный музыкант Джон Мэйолл скончался в возрасте 90 лет. Его группа The Bluesbreakers возродила блюз в 60-х годах в Великобритании.

О смерти артиста сообщили BBC.

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Музыкант Джон Мэйолл скончался в возрасте 90 лет

Звезда блюза покинул этот мир в окружении семьи в Калифорнии.

"Проблемы со здоровьем, заставившие Джона завершить свою эпическую гастрольную карьеру, заставили найти вечный покой одного из крупнейших мировых воинов дорог", — говорится в сообщении семьи.

Джон Мэйолл — блюзовый и рок-музыкант, автор песен и продюсер. В 1960-х годах он основал группу John Mayall & the Bluesbreakers, в состав которой входили некоторые из самых известных блюзовых и блюз-рок-музыкантов.

Джон Мэйолл в молодости. Фото: instagram/johnmayallofficia

Он выступал на сцене 70 лет. И даже когда ему исполнилось 90, не хотел останавливаться. В 2005 году Мэйолла наградили орденом Британской империи, а в 2024-м внесли в Зал славы рок-н-ролла в категории "музыкальное влияние". Его часто называют "крестным отцом британского блюза".

Умер музыкант Джон Мэйолл. Фото: instagram/johnmayallofficia

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