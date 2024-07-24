Стало відомо від чого несподівано пішла з життя кохана Клінта Іствуда

Актор Клінт Іствуд із коханою. Фото: WireImage

Причина смерті давньої партнерки Клінта Іствуда Крістіни Сандери була оголошена через кілька днів після її смерті у віці 61 року. 94-річний актор і режисер, лауреат Оскара, підтвердив смерть Сандери. Пара перебувала у стосунках з 2014 року.

Про це пише Daily Mail.

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Те що Сандера померла від серцевого нападу, підтвердив представник департаменту охорони здоров'я округу Монтерей. У свідоцтві про смерть безпосередньою причиною смерті Сандери була названа серцева аритмія, через яку серцевий ритм б’ється надто повільно, надто швидко або нерегулярно.

Актор Клінт Іствуд із коханою. Фото: WireImage

Атеросклеротична хвороба коронарних артерій була названа додатковою умовою, яка призвела до смерті Сандери.

Пара перебувала у стосунках з 2014 року. Іствуд і Сандера познайомилися, коли вона працювала в готелі Іствуда, Mission Ranch, у Кармелі, штат Каліфорнія, у 2014 році. Незважаючи на 33-річну різницю у віці, їхній роман швидко розвивався. Про їхні стосунки було небагато відомо, але вона підтримувала Іствуда на різних кінопрем’єрах і врученні нагород.

Пара почала зустрічатися через рік після того, як Іствуд розлучився із другою дружиною Діною після 17 років шлюбу. Раніше Сандера була заміжня за Полом Вейнскоатом у 2003 році лише 11 місяців. Жінку звинувачвав колишній чоловік у домашньому насиллі, а також були чутки, що вона мала проблем з алкоголем.

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