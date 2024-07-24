Стало відомо від чого несподівано пішла з життя кохана Клінта Іствуда
Причина смерті давньої партнерки Клінта Іствуда Крістіни Сандери була оголошена через кілька днів після її смерті у віці 61 року. 94-річний актор і режисер, лауреат Оскара, підтвердив смерть Сандери. Пара перебувала у стосунках з 2014 року.
Про це пише Daily Mail.
Кохана Клінта Іствуда померла через проблеми з серцем
Те що Сандера померла від серцевого нападу, підтвердив представник департаменту охорони здоров'я округу Монтерей. У свідоцтві про смерть безпосередньою причиною смерті Сандери була названа серцева аритмія, через яку серцевий ритм б’ється надто повільно, надто швидко або нерегулярно.
Атеросклеротична хвороба коронарних артерій була названа додатковою умовою, яка призвела до смерті Сандери.
Пара перебувала у стосунках з 2014 року. Іствуд і Сандера познайомилися, коли вона працювала в готелі Іствуда, Mission Ranch, у Кармелі, штат Каліфорнія, у 2014 році. Незважаючи на 33-річну різницю у віці, їхній роман швидко розвивався. Про їхні стосунки було небагато відомо, але вона підтримувала Іствуда на різних кінопрем’єрах і врученні нагород.
Пара почала зустрічатися через рік після того, як Іствуд розлучився із другою дружиною Діною після 17 років шлюбу. Раніше Сандера була заміжня за Полом Вейнскоатом у 2003 році лише 11 місяців. Жінку звинувачвав колишній чоловік у домашньому насиллі, а також були чутки, що вона мала проблем з алкоголем.
Нагадаємо, у мережі потрапили фото зірки "Беверлі-Гіллз" за тижні до смерті. А раніше ми писали, що зірка серіалу "Альф" помер за загадкових обставин.
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