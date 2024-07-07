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Помер оскароносний продюсер "Титаніка" та "Аватара"

7 липня 2024 10:12
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Помер голлівудський продюсер Джон Ландау — деталі
Американський продюсер Джон Ландау. Фото: instagram/jonplandau
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Голлівудський продюсер Джон Ландау помер через важку хворобу. За життя він створив у  співпраці з режисером Джеймсом Кемероном три з чотирьох найкасовіших фільмів усіх часів.

Про його кончину написало видання Variety.

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Джон Ландау, ймовірно, помер від раку

Американський кінопродюсер Джон Ландау пішов із життя у віці 63 років. За інформацією джерел видання, митець помер після тривалої боротьби з раком.  

Джон Ландау з Джейсоном Кемероном.
Джон Ландау з Джейсоном Кемероном. Фото: instagram/jonplandau

Про смерть продюсера Ландау повідомив співголова Disney Entertainment Алан Бергман. Він причину не уточнював.

"Джон був провидцем, який мав надзвичайний талант і пристрасть втілювати в життя деякі з найнезабутніших історій на великому екрані. Його видатний внесок у кіноіндустрію залишив незгладимий слід, і ми за ним дуже сумуватимемо. Він був культовим і успішним продюсером, але ще кращою людиною та справжньою силою, яка надихала всіх навколо", — зазначив Бергман.

Джон Ландау з Джейсоном Кемероном увійшли в історію. Фото: instagram/jonplandau
Джон Ландау з Джейсоном Кемероном увійшли в історію. Фото: instagram/jonplandau

У Ландау залишилася дружина Джулі Ландау, з якою він був одружений майже 40 років, а також їхні двоє синів Джеймі та Джоді.

Що відомо про Джона Ландау

Він народився 23 липня 1960 року у Нью-Йорку. Кар'єру розпочав у 1980-х роках з посади менеджера з кіновиробництва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jon Landau (@jonplandau)

Джон Ландау був продюсером найкасовіших голлівудських проєктів — "Аватар", "Аватар: Шлях води" та легендарний "Титанік". Ці проєкти були викликом для всієї команди й сколихнули кіновиробництво до шалених темпів розвитку. 

Також серед його відомих проєктів — "Дік Трейсі", знятий у 1990 році та отримав три премії "Оскар" та "Аліта: Бойовий ангел Роберта Родрігеса" 2019 року.

За весь кіношний шлях продюсер випустив понад 20 фільмів. 

Нагадаємо, стали відомі нові деталі смерті американського актора Меттью Перрі. Також бразильська блогерка померла після збільшення сідниць.

США смерть Оскар Голлівуд похорон закордонні зірки режисер

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