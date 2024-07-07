Помер голлівудський продюсер Джон Ландау — деталі

Американський продюсер Джон Ландау. Фото: instagram/jonplandau

Голлівудський продюсер Джон Ландау помер через важку хворобу. За життя він створив у співпраці з режисером Джеймсом Кемероном три з чотирьох найкасовіших фільмів усіх часів.

Про його кончину написало видання Variety.

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Американський кінопродюсер Джон Ландау пішов із життя у віці 63 років. За інформацією джерел видання, митець помер після тривалої боротьби з раком.

Джон Ландау з Джейсоном Кемероном. Фото: instagram/jonplandau

Про смерть продюсера Ландау повідомив співголова Disney Entertainment Алан Бергман. Він причину не уточнював.

"Джон був провидцем, який мав надзвичайний талант і пристрасть втілювати в життя деякі з найнезабутніших історій на великому екрані. Його видатний внесок у кіноіндустрію залишив незгладимий слід, і ми за ним дуже сумуватимемо. Він був культовим і успішним продюсером, але ще кращою людиною та справжньою силою, яка надихала всіх навколо", — зазначив Бергман.

Джон Ландау з Джейсоном Кемероном увійшли в історію. Фото: instagram/jonplandau

У Ландау залишилася дружина Джулі Ландау, з якою він був одружений майже 40 років, а також їхні двоє синів Джеймі та Джоді.

Що відомо про Джона Ландау

Він народився 23 липня 1960 року у Нью-Йорку. Кар'єру розпочав у 1980-х роках з посади менеджера з кіновиробництва.

Джон Ландау був продюсером найкасовіших голлівудських проєктів — "Аватар", "Аватар: Шлях води" та легендарний "Титанік". Ці проєкти були викликом для всієї команди й сколихнули кіновиробництво до шалених темпів розвитку.

Також серед його відомих проєктів — "Дік Трейсі", знятий у 1990 році та отримав три премії "Оскар" та "Аліта: Бойовий ангел Роберта Родрігеса" 2019 року.

За весь кіношний шлях продюсер випустив понад 20 фільмів.

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