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У справі навколо смерті Меттью Перрі з'явилось ще одне зіркове прізвище

6 липня 2024 07:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
У справі навколо смерті Меттью Перрі з'явилось ще одне зіркове прізвище
Актор Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ще одна відома особа з'явилася у справі про смерть актора Меттью Перрі. Її ім'я поки що не повідомляється, але відомо, що вона близький друг актора. Також уточнюється, що вона "всім казала, що залишається тверезо, а насправді була "ходячою аптекою".

Про це повідомляє InTouch Weekly.

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Крім Брук Мюллер у справі з'явилось ще одне ім'я

Як стало відомо нещодавно, іншою підозрюваною у заподіянні смерті через необережність є колишня дружина Чарлі Шина Брук Мюллер. З нею зірка "Друзів" познайомився в рехабі та підтримував стосунки. 46-річна Брук, як і Меттью Перрі, мала проблеми з наркотичними речовинами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)

 

Меттью Перрі помер наприкінці минулого року на 55-му році життя, втопивши джакузі через вплив кетаміну, який він приймав для лікування депресії. Однак пізніше слідчі виявили нові подробиці його смерті: виявилося, що кетаміну не було в будинку актора, а останній сеанс лікування з його вживанням був понад тиждень тому і не міг призвести до передозування. Крім того, актор не вживав алкоголю та заборонених речовин. Слідчі дійшли висновку, що хтось міг принести йому кетамін.

Його близькі стверджували, що, незважаючи на залежність минулого, останнім часом актор не вживав заборонених речовин. Його колишня дівчина, однак, висловила сумніви і заявила, що він не втопився б у джакузі просто так.

Нагадаємо, ми писали, чию зіркову ексдружину вважають причетною до смірті Меттью Перрі.

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