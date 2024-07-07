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Умер оскароносный продюсер "Титаника" и "Аватара"

7 июля 2024 10:12
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Умер голливудский продюсер Джон Ландау.
Американский продюсер Джон Ландау. Фото: instagram/jonplandau
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Голливудский продюсер Джон Ландау умер из-за тяжелой болезни. При жизни он создал в сотрудничестве с режиссером Джеймсом Кэмероном три из четырех самых кассовых фильмов всех времен.

О его кончине написало издание Variety.

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Джон Ландау, предположительно, умер от рака

Американский кинопродюсер Джон Ландау ушел из жизни в возрасте 63 лет. По информации источников издания, художник скончался после продолжительной борьбы с раком.

Джон Ландау с Джейсоном Кэмероном.
Джон Ландау с Джейсоном Кэмероном. Фото: instagram/jonplandau

О смерти продюсера Ландау сообщил сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман. Он причину не уточнял.

"Джон был провидцем, который обладал необычайным талантом и страстью воплощать в жизнь некоторые из самых незабываемых историй на большом экране. Его выдающийся вклад в кино индустрию оставил неизгладимый след, и мы будем за ним очень скучать. Он был культовым и успешным продюсером, но еще лучшим человеком и настоящей силой, которая вдохновляла всех вокруг", — отметил Бергман.

Джон Ландау с Джейсоном Кэмероном вошли в историю. Фото: instagram/jonplandau
Джон Ландау с Джейсоном Кэмероном вошли в историю. Фото: instagram/jonplandau

У Ландау осталась жена Джули Ландау, на которой он был женат почти 40 лет, а также их двое сыновей Джейми и Джоди.

Что известно о Джоне Ландау

Он родился 23 июля 1960 года в Нью-Йорке. Карьеру начал в 1980-х годах с должности менеджера по кинопроизводству.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Jon Landau (@jonplandau)

Джон Ландау был продюсером самых кассовых голливудских проектов — "Аватар", "Аватар: Путь воды" и легендарный "Титаник". Эти проекты были вызовом для всей команды и всколыхнули кинопроизводство до безумных темпов развития.

Также среди его известных проектов — Дик Трейси, снятый в 1990 году и получил три премии "Оскар" и "Алита: Боевой ангел Роберта Родригеса" 2019 года.

За весь киношный путь продюсер выпустил более 20-ти фильмов.

Напомним, стали известны новые детали смерти американского актера Меттью Перри. Также бразильский блогер скончалась после увеличения ягодиц.

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