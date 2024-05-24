Відомий режисер документального фільму про McDonald’s Морган Сперлок помер від раку — деталі

Американський кінорежисер Морган Сперлок на афіші його документального фільму "Super Size Me". Фото: "Super Size Me".

Відомий кінорежисер Морган Сперлок, який зняв популярну документалку про фастфуд "Super Size Me", помер. Він багато років боровся з раком.

Про це пише Page Six.

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Режисеру було 53 роки та він чимало часу боровся з онкологією. Однак, хвороба перемогла.

"Це був сумний день, коли ми попрощалися з моїм братом Морганом. Він дав так багато через своє мистецтво, ідеї та щедрість. Сьогодні світ втратив справжнього творчого генія та особливу людину. Я дуже пишаюся тим, що працював разом із ним", — сказав Крейг Сперлок, який працював зі своїм братом над кількома проєктами.

Морган Сперлок прославився у 2004 році. Він зняв документальний фільм "Super Size Me". Протягом місяця він харчувався їжею з McDonald's, а потім пройшов повну перевірку у лікарні. Висновок — погіршився його і фізичний, і психологічний стан.

Його стрічку номінували на "Оскар", адже проєкт набув резонансу. Втім, пізніше фільм почали оскаржувати, адже режисер зізнався, що сильно пиячив під час знімання.

Морган Сперлок. Фото: REUTERS

Остаточно його репутація розвалилась в грудні 2017 року, коли він зізнався в соцмережах про сексуальні домагання до жінок і в невірності "кожній дружині та дівчині, які я коли-небудь мав".

Він заплатив компенсацію жінці-помічниці, яку він регулярно називав "гарячими штанцями" або "секс-трусиками". Наступного дня після своєї сповіді оповідач пішов зі своєї продюсерської компанії.

Нагадаємо, поліція продовжує шукати винних у смерті актора Меттью Перрі — тепер підозрюють поштарів. Також несподівано помер актор з культових фільмів "Титанік" та "Володар Перснів" Бернард Гілл.