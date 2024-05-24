Американский кинорежиссер Морган Сперлок на афише его документального фильма "Super Size Me". Фото: "Super Size Me".

Известный кинорежиссер Морган Сперлок, снявший популярную документалку о фастфуде "Super Size Me", умер. Он много лет сражался с раком.

Об этом пишет Page Six.

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Режиссеру было 53 года и много времени боролся с онкологией. Однако болезнь победила.

"Это был грустный день, когда мы попрощались с моим братом Морганом. Он дал так много из-за своего искусства, идеи и щедрости. Сегодня мир потерял настоящего творческого гения и особого человека. Я очень горжусь тем, что работал вместе с ним", — сказал Крейг Сперлок, работавший со своим братом над несколькими проектами.

Морган Сперлок прославился в 2004 году. Он снял документальный фильм "Super Size Me". В течение месяца он питался едой из McDonald's, а затем прошел полную проверку в больнице. Вывод — ухудшилось его и физическое, и психологическое состояние.

Его ленту номинировали на "Оскар", ведь проект приобрел резонанс. Впрочем, позже фильм начали оспаривать, ведь режиссер признался, что сильно пьянствовал во время съемки.

Морган Сперлок. Фото: REUTERS

Окончательно его репутация развалилась в декабре 2017 года, когда он признался в соцсетях о сексуальных притязаниях к женщинам и в неверности "каждой жене и девушке, которую я когда-либо имел".

Он заплатил компенсацию женщине-помощнице, которую он регулярно называл "горячими штанишками" или "секс-трусиками". На следующий день после своей исповеди рассказчик ушел из своей продюсерской компании.

Напомним, полиция продолжает искать виновных в смерти актера Мэттью Перри — теперь подозревают почтальонов. Также неожиданно скончался актер из культовых фильмов "Титаник" и "Властелин Колец" Бернард Гилл.