Помер актор Білл Коббс, який грав у фільмах Охоронець та Ніч в музеї — деталі

Помер зірка фільмів "Ніч у музеї" та "Охоронець"
Американський актор Білл Коббс, відомий за ролями в таких фільмах, як "Охоронець" та "Ніч в музеї" помер. Йому було 90 років.
Про це пише The New York Times.
Актор Білл Коббс помер на 91 році життя
Актор помер 25 червня. Йому було 90 років та багаторічна кар'єра за спиною. Це сталося у його будинку в районі Інленд Емпайр на сході від Лос-Анджелеса. Причину смерті не називають.
Білл Коббс відомий своїми ролями в фільмах "Довіреність Хадсакера" (1994), "Охоронець" (1992) і "Ніч у музеї" (2006). Вперше він з’явився на великому екрані у фільмі 1974 року "Взяття Пелама, один два три". Всього у його біографії — понад 200 проєктів. Найбільш популярний він став після 50 років.
Також його персонажів можна зустріти в телешоу "Сопрано", "Західне крило", "Вулиця Сезам" і "Хороші часи". Також грав тренера у фільмі "Ейр Бад" (1997), охоронця в "Ночі в музеї" і батька в телесеріалі "Шоу Грегорі Гайнса" з 1997 по 1999 рік.
Коббс рідко отримував головні ролі, втім старанно працював над буль-яким завданням, поставленим режисером. У 2020 році він отримав премію "Денна Еммі" за видатний виступ у денній програмі за серіал "Діно Дана".
Нагадаємо, помер зірка "Голодних ігор", який зіграв жорстокого президента Сноу. Також цей світ покинув автор хіта Butterfly.
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