Помер актор Білл Коббс, який грав у фільмах Охоронець та Ніч в музеї — деталі

Американський актор Білл Коббс у фільмі "Ніч в музеї". Фото: скриншот

Американський актор Білл Коббс, відомий за ролями в таких фільмах, як "Охоронець" та "Ніч в музеї" помер. Йому було 90 років.

Про це пише The New York Times.

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Актор помер 25 червня. Йому було 90 років та багаторічна кар'єра за спиною. Це сталося у його будинку в районі Інленд Емпайр на сході від Лос-Анджелеса. Причину смерті не називають.

Білл Коббс відомий своїми ролями в фільмах "Довіреність Хадсакера" (1994), "Охоронець" (1992) і "Ніч у музеї" (2006). Вперше він з’явився на великому екрані у фільмі 1974 року "Взяття Пелама, один два три". Всього у його біографії — понад 200 проєктів. Найбільш популярний він став після 50 років.

Актор Білл Коббс. Фото: Gus Ruelas/Reuters

Також його персонажів можна зустріти в телешоу "Сопрано", "Західне крило", "Вулиця Сезам" і "Хороші часи". Також грав тренера у фільмі "Ейр Бад" (1997), охоронця в "Ночі в музеї" і батька в телесеріалі "Шоу Грегорі Гайнса" з 1997 по 1999 рік.

Коббс рідко отримував головні ролі, втім старанно працював над буль-яким завданням, поставленим режисером. У 2020 році він отримав премію "Денна Еммі" за видатний виступ у денній програмі за серіал "Діно Дана".

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