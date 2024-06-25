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Третя смерть у гурті — раптово помер автор хіта Butterfly

25 червня 2024 22:24
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Мертвого музиканта з гурту Crazy Tow знайшли в його будинку — деталі
Американський музикант Шифті Шеллшок (Сет Бінзер). Фото: instagram.com/therealcrazytown
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Тіло музиканта Шифті Шеллшока знайшли в його будинку. Він мав залежність від наркотичних речовин.

Про це пише Kerrang!.

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Музикант з гурту Crazy Tow помер у власному будинку

Американський музикант Шифті Шеллшок, справжнє ім'я якого Сет Бінзер, помер. Йому було 49 років. Бездиханне тіло знайшли  у його власному будинку у Лос-Анджелесі. Втім, причина смерті поки що невідома.  

Однак відомо, що  протягом багатьох років артист зловживав наркотичними речовинами. Музикант неодноразово намагався подолати свою залежність. Навіть став учасником реаліті на телебаченні, а у 2012 році пережив кому. 

Своє життя він присвятив гурту Crazy Town. Найпопулярнішим треком став Butterfly. Вона заснована на фрагменті з треку Pretty Little Ditty з альбому Red Hot Chili Peppers 1989 року.

Вона досягла вершини чарту Billboard Hot 100 і трималася там протягом двох тижнів. Також вона очолила чарти в семи країнах і потрапила в першу десятку в чартах кількох інших, зокрема в Австралії, Канаді, Великій Британії та Новій Зеландії.

Він не перший артист з гурту, який уже покинув цей світ. Також помер гітарист Rust Epique від серцевого нападу у 2004-му та  DJ AM у 2009-му від передозування.

Нагадаємо, що помер зірка "Голодних ігор", який зіграв президента Сноу. Також загинув улюбленець фанатів "Ходячих мертвеців" — легендарний пес.

США
наркотики
смерть
музика
пісні
співак
закордонні зірки

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