Умер актер Билл Коббс, игравший в фильмах Охранник и Ночь в музее.

Американский актер Билл Коббс в фильме "Ночь в музее". Фото: скриншот

Американский актер Билл Коббс, известный по ролям в таких фильмах, как "Охранник" и "Ночь в музее" умер. Ему было 90 лет.

Об этом пишет The New York Times.

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Актер скончался 25 июня. Ему было 90 лет и многолетняя карьера за спиной. Это произошло в его доме в районе Инленд Эмпайр к востоку от Лос-Анджелеса. Причины смерти не называют.

Билл Коббс известен своими ролями в фильмах "Доверенность Хадсакера" (1994), "Охранник" (1992) и "Ночь в музее" (2006). Впервые он появился на большом экране в фильме 1974 года "Взятие Пелама, один два три". Всего в его биографии более 200 проектов. Наиболее популярен он стал после 50 лет.

Актер Билл Коббс. Фото: Gus Ruelas/Reuters

Также его персонажей можно встретить в телешоу "Сопрано", "Западное крыло", "Улица Сезам" и "Хорошие времена". Также играл тренера в фильме "Эйр Бад" (1997), телохранителя в "Ночи в музее" и отца в телесериале "Шоу Грегори Гайнса" с 1997 по 1999 год.

Коббс редко получал главные роли, впрочем, усердно работал над любым заданием, поставленным режиссером. В 2020 году он получил премию "Дневная Эмми" за выдающееся выступление в дневной программе за сериал "Дино Дана".

Напомним, умер звезда "Голодных игр", сыгравший жестокого президента Сноу. Также этот мир покинул автор хита Butterfly.