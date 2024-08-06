Помер актор Чарльз Сайферс, який знімався у франшизі "Геловін"

Американський актор Чарльз Сайферс. Фото: Universal Pictures

В американському місті Аризона (місті Тусон) помер актор Чарльз Сайферс. Він знімався, зокрема, в популярній франшизі "Геловін", головну роль в якій зіграла оскароносна Джеймі Лі Кертіс. Чарльзу було 85 років.

Про це повідомляє Variety.

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Сайферс зіграв шерифа Брекетта у франшизі жахів титулованого режисера Джона Карпентера. Перша частина "Геловін" вийшла 1978 року. Ця стрічка стала кінодебютом для Джеймі Лі Кертіс. Чарльз повернувся до персонажа в сиквелі "Геловін 2" (1981 рік) та фільмі "Геловін вбиває" (2021 рік).

"Чарльз був милою і чуйною людиною. У нього завжди були найкращі історії, і щоразу, коли він їх розповідав, ви спостерігали цілу виставу. Він був моїм близьким другом і клієнтом протягом багатьох років, і його дуже не вистачатиме", — прокоментував смерть Сайферса його агент Кріс Ро.

Причини смерті ані він, ані члени родини актора не стали називати. Чарльз Сайферс народився у штаті Нью-Йорк за місяць до початку Другої Світової війни. Він закінчив Американську академію драматичного мистецтва та Каліфорнійський державний університет у Лос-Анджелесі, де здобув ступінь бакалавра в галузі театрального мистецтва.

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