Помер дядько принців Гаррі та Вільяма, близький секретар Єлизавети II Роберт Феллоуз

Помер родич короля Чарльза, якому довіряла важливі справи Єлизавета II
У Великій Британії помер особистий секретар покійної королеви Єлизавети II, лорд Роберт Феллоуз. Він плідно працював з нею у 1990-х, один з найскладніших періодів королівської родини. Родичу принців Вільяма та Гаррі було 82 роки.
Про це повідомляє видання The Telegraph.
Помер Роберт Феллоуз
Британський придворний також був відомий як шурин покійної принцеси Діани і двоюрідний брат Рональда Фергюсона, батька Сари, герцогині Йоркської. Роберт Феллоуз був дядьком принців Вільяма та Гаррі.
Аристократ допоміг Єлизаветі II пережити рік, який вона назвала своїм найжахливішим, — 1992-й. Тоді її син, нинішній король Чарльз, конфліктував з Діаною, Ендрю розлучився із Сарою, принцеса Анна (єдина донька королеви) теж розійшлася з чоловіком. Тоді ж була сильна пожежа у Віндзорському замку, а суспільство відвернулося від королівської родини.
Лорд Феллоуз також спростував заяви власника Harrods Мохамеда Аль-Файєда про те, що він був залучений до змови з метою вбивства свого сина Доді та принцеси Діани, які загинули в ДТП в Парижі 1997 року.
На смерть лорда Роберта Феллоуза відреагували й деякі члени королівської родини. Серед них і брат принцеси Діани, Чарльз Спенсер.
"Мого абсолютно виняткового зятя Роберта більше немає з нами. Справжній джентльмен — у всіх найкращих значеннях цього слова. Він був людиною гумору, мудрості та абсолютної чесності. Я дуже пишаюся тим, що був його шурином", — написав він.
My absolutely exceptional brother-in-law, Robert, is no longer with us. A total gentleman - in all the best meanings of that word - he was a man of humour, wisdom & utter integrity. I’m deeply proud to have been his brother-in-law. pic.twitter.com/MkJvNIVj5g— Charles Spencer (@cspencer1508) July 31, 2024
Нагадаємо, раніше ми писали, що єдина сестра короля Чарльза III, принцеса Анна відвідала деякі заходи на Літних Олімпійський Іграх у Парижі. Також ми розповідали, що королева Данії показала підтягнуту фігуру у купальнику на італійському курорті.
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