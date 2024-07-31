Помер дядько принців Гаррі та Вільяма, близький секретар Єлизавети II Роберт Феллоуз

Королева Єлизавета II. Фото: Instagram/hm.queenelizabeth

У Великій Британії помер особистий секретар покійної королеви Єлизавети II, лорд Роберт Феллоуз. Він плідно працював з нею у 1990-х, один з найскладніших періодів королівської родини. Родичу принців Вільяма та Гаррі було 82 роки.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Помер Роберт Феллоуз

Британський придворний також був відомий як шурин покійної принцеси Діани і двоюрідний брат Рональда Фергюсона, батька Сари, герцогині Йоркської. Роберт Феллоуз був дядьком принців Вільяма та Гаррі.

Аристократ допоміг Єлизаветі II пережити рік, який вона назвала своїм найжахливішим, — 1992-й. Тоді її син, нинішній король Чарльз, конфліктував з Діаною, Ендрю розлучився із Сарою, принцеса Анна (єдина донька королеви) теж розійшлася з чоловіком. Тоді ж була сильна пожежа у Віндзорському замку, а суспільство відвернулося від королівської родини.

Лорд Феллоуз також спростував заяви власника Harrods Мохамеда Аль-Файєда про те, що він був залучений до змови з метою вбивства свого сина Доді та принцеси Діани, які загинули в ДТП в Парижі 1997 року.

На смерть лорда Роберта Феллоуза відреагували й деякі члени королівської родини. Серед них і брат принцеси Діани, Чарльз Спенсер.

"Мого абсолютно виняткового зятя Роберта більше немає з нами. Справжній джентльмен — у всіх найкращих значеннях цього слова. Він був людиною гумору, мудрості та абсолютної чесності. Я дуже пишаюся тим, що був його шурином", — написав він.

My absolutely exceptional brother-in-law, Robert, is no longer with us. A total gentleman - in all the best meanings of that word - he was a man of humour, wisdom & utter integrity. I’m deeply proud to have been his brother-in-law. pic.twitter.com/MkJvNIVj5g — Charles Spencer (@cspencer1508) July 31, 2024

Нагадаємо, раніше ми писали, що єдина сестра короля Чарльза III, принцеса Анна відвідала деякі заходи на Літних Олімпійський Іграх у Парижі. Також ми розповідали, що королева Данії показала підтягнуту фігуру у купальнику на італійському курорті.