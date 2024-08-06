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Умер звезда франшизы "Хэллоуин"

6 августа 2024 21:49
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Умер актер Чарльз Сайферс, который снимался во франшизе "Хэллоуин"
Американский актер Чарльз Сайферс. Фото: Universal Pictures
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В американском городе Аризона (городе Тусон) скончался актер Чарльз Сайферс. Он снимался, в частности, в популярной франшизе "Хэллоуин", главную роль в которой сыграла оскароносная Джейми Ли Кертис. Чарльзу было 85 лет.

Об этом сообщает Variety.

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Сайферс сыграл шерифа Брекетта во франшизе ужасов титулованного режиссера Джона Карпентера. Первая часть "Хэллоуин" вышла в 1978 году. Эта лента стала кинодебютом для Джейми Ли Кертис. Чарльз вернулся к персонажу в сиквеле "Хэллоуин 2" (1981 год) и фильме "Хэллоуин убивает" (2021 год).

"Чарльз был милым и отзывчивым человеком. У него всегда были лучшие истории, и каждый раз, когда он их рассказывал, вы наблюдали целый спектакль. Он был моим близким другом и клиентом на протяжении многих лет, и его очень не хватит", — прокомментировал смерть Сайферса его агент Крис Ро.

Причины смерти ни он, ни члены семьи актера не стали называть. Чарльз Сайферс родился в штате Нью-Йорк за месяц до начала Второй мировой войны. Он окончил Американскую академию драматического искусства и Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе, где получил степень бакалавра в области театрального искусства.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе скончался народный артист Украины Михаил Бакальчук. Также мы рассказывали, что ушел из жизни лорд Роберт Феллоуз, которому доверяла важные дела королева Елизавета II.

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