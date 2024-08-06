Умер актер Чарльз Сайферс, который снимался во франшизе "Хэллоуин"

Умер звезда франшизы "Хэллоуин"
В американском городе Аризона (городе Тусон) скончался актер Чарльз Сайферс. Он снимался, в частности, в популярной франшизе "Хэллоуин", главную роль в которой сыграла оскароносная Джейми Ли Кертис. Чарльзу было 85 лет.
Об этом сообщает Variety.
Умер Чарльз Сайферс из франшизы "Хэллоуин"
Сайферс сыграл шерифа Брекетта во франшизе ужасов титулованного режиссера Джона Карпентера. Первая часть "Хэллоуин" вышла в 1978 году. Эта лента стала кинодебютом для Джейми Ли Кертис. Чарльз вернулся к персонажу в сиквеле "Хэллоуин 2" (1981 год) и фильме "Хэллоуин убивает" (2021 год).
"Чарльз был милым и отзывчивым человеком. У него всегда были лучшие истории, и каждый раз, когда он их рассказывал, вы наблюдали целый спектакль. Он был моим близким другом и клиентом на протяжении многих лет, и его очень не хватит", — прокомментировал смерть Сайферса его агент Крис Ро.
Причины смерти ни он, ни члены семьи актера не стали называть. Чарльз Сайферс родился в штате Нью-Йорк за месяц до начала Второй мировой войны. Он окончил Американскую академию драматического искусства и Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе, где получил степень бакалавра в области театрального искусства.
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