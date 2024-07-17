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Умер звезда сериалов "Нюхач-2", "Центральная больница", игравший в Молодом театре

17 июля 2024 21:23
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Умер актер Игорь Щербак, который снялся в сериалах Нюхач-2 и Центральная больница
Актер Игорь Щербак. Фото: сайт "Молодого театра"
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В возрасте 68 лет скончался известный украинский актер театра и кино Игорь Щербак. Он также озвучивал иностранные фильмы и анимационные ленты.

Об этом в своих соцсетях сообщил киевский "Молодой театр".

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Умер актер Игорь Щербак

Подробности смерти заслуженного артиста Украины в "Молодом театре" не отметили. Коллектив выразил соболезнования семье актера, который играл в таких спектаклях, как "Мать моей мамы" и "Ловушка".

"Мы будем помнить Игоря хорошим другом и талантливым артистом, который всегда умел создать вокруг себя легкую атмосферу творчества. Почивай с миром, друг! Вечная память", — говорится в публикации.

Актер Игорь Щербак
Актер Игорь Щербак. Фото: Facebook/molodyytheatre

Кроме съемок в популярных сериалах, Игорь Щербак продублировал множество персонажей иностранных фильмов. Он работал в таких проектах, как, в частности, фильм "Железный человек-3" от Marvel и культовый сериал "Чип и Дейл: Бурундучки-спасатели" от Disney.

Напомним, ранее мы писали, что умер 24-летний актер "Театра на Подоле" Дарьюш Эслами. Также мы рассказывали, что мама голливудской актрисы Шеннен Доэрти высказалась о смерти знаменитой дочери.

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