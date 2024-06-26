Зірка Marvel вперше показав шрами після того, як ледь не помер під снігоприбиральною машиною

Актор Джеремі Реннер. Фото: Men's Health

Актор Джеремі Реннер детально розповів про свій майже смертельний інцидент зі снігоприбиральною машиною. Зірка розповів, що пам’ятає, як "тріснув" його череп, і вперше продемонстрував свої шрами на знімку без сорочки.

Про це пише Daily Mail.

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53-річна зірка "Месників", відверто розповів, які його переїхала снігоприбиральна машина 1 січня 2023 року в Ріно, штат Невада. Він поділився з журналом Men's Health: "Там чотири секції шин із металевими гусеницями — вона тягне її, як танк. Я пам'ятаю кожну. Я пам’ятаю, як моя голова розбилася об цю штуку, і вона просто тиснула на мене. Нерухомий об’єкт і нищівна сила".

Реннер також вперше продемонстрував свої шрами під правою лопаткою.

"Але, слава Богу, мій череп не здався повністю. Зламалася вилиця, зламалася очна западина, а потім від того, що на мене наїхала машина, моє око вирячилося. Правим я бачив своє ліве очне яблуко. Я кричав, намагаючись перевести дух", — пригадує актор.

Актор Джеремі Реннер. Фото: Men's Health

Актор Джеремі Реннер. Фото: Men's Health

Зірка розповів у подробицях про те, як намагався дихати як міг, але все, що він робив, просто не працювало.

"Не було дихання. Важко задіяти м’язи живота, коли у вас 14 зламаних ребер і розрив легені. Тоді я цього не знав — мені просто потрібно було подихати. Я почав дуже втомлюватися. Мій пульс падав нижче. Приїхала швидка допомога", — говорить зірка.

Актор Джеремі Реннер. Фото: Men's Health

Актор Джеремі Реннер. Фото: Men's Health

Джеремі не знімався у фільмах з 2019 року, він зіграв роль Соколиного Ока студії Marvel у фільмі "Месники: Фінал" і озвучив мультфільм "Полярні пси".

Актор Джеремі Реннер. Фото: соціальні мережі

Зірка потрапив під ​​снігоочисну машину вагою 14 330 фунтів, коли намагався не дати їй наїхати на його племінника. Він отримав низку серйозних травм, у тому числі понад 30 зламаних кісток. Джеремі пройшов складну багатомісячну реабілітацію. Його грудна клітка й око тепер утримуються металевими пластинами, а титановий стрижень довелося прикрутити до зламаної лівої гомілки.

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