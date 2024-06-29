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Умер звезда сериалов "Розанна" и "Сабрина — юная ведьма"

29 июня 2024 22:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Мартин Малл умер после долгой борьбы с болезнью.
Американский комик и актер Мартин Малл. Фото: CNN
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актер Мартин Малл, сыгравший более сотни фильмов и сериалов, умер. Ему было 80 лет.

Об этом сообщило CNN.

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Мартин Малл умер после долгой борьбы с болезнью

Американский актер Мартин Малл, сыгравший более сотни фильмов и сериалов, среди которых "Розанна", "Вице президент", "Сабрина — юная ведьма", умер 27 июня. Ему было 80. О смерти сообщила его дочь.

"Я с разбитым сердцем сообщаю, что мой отец умер дома 27 июня после долгой борьбы с болезнью", — написала она.

Мартин Малл играет Леона в сериале "Розанна". Фото: скриншот
Мартин Малл играет Леона в сериале "Розанна". Фото: скриншот

Впервые Мартин Малл попал в кино в 1970-е. Сначала был сериал "Мэри Хартман, Мэри Хартман", а впоследствии — "Папоротник сегодня вечером". Среди ролей актера больше всего в разных комедийных сериалах.

Получал и награды. В частности, премию CableACE в 1985 году за псевдодокументальный фильм "История белых людей в Америке". За роль Боба Брэдли в фильме "Вице президент" был номинирован на "Эмми" в 2016 году.

Актерский состав сериала "Сабрина – юная ведьма". Фото: скриншот с тизера
Актерский состав сериала "Сабрина – юная ведьма". Фото: скриншот с тизера

Напомним, сообщили о смерти актера Билла Коббса, прославившегося благодаря ролям в фильмах "Ночь в музее" и "Хранитель". Также звезда Marvel впервые показал, какие шрамы оставила снегоуборочная машина на его теле. Он едва не погиб, когда случайно попал под нее.

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