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Помер зірка серіалу "Клан Сопрано"

31 грудня 2023 18:41
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Помер зірка серіалу "Клан Сопрано"
Молодий Річард Романус. Фото: tcm.com
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Річард Романус, відомий своїми ролями у фільмах "Клан Сопрано", "Злі вулиці" і "Хеві-метал", пішов з життя у віці 80 років. Актор помер у лікарні, однак що стало причиною його смерті, не уточнюється.

Про це повідомляє Hollywood Reporter

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Відомий ролями крутих хлопців

Актор відомий ролями крутих хлопців. У мегапопулярному серіалі "Клан Сопрано" Романус втілив образ Річарда Ла Пенні, чоловіка доктора Дженніфер Мелфі. Він з'явився в чотирьох епізодах з 1999 по 2002 рік.

 

Кадр з фільму "Злі вулиці" 1973 року

Серед інших його помітних ролей — Майкл Лонго у фільмі Мартіна Скорсезе "Злі вулиці" 1973 року і роль таксиста Гаррі Каньйона в "Хеві-металі" 1981 року. У телевізійному сезоні 1981-82 років він отримав повторювану роль детектива-лейтенанта Чарлі Ганзера в кримінальному серіалі ABC "Ударний загін".

 

У Романуса залишилися син Роберт, друга дружина, художник по костюмах, номінантка на "Оскар" Антея Сілберт, і молодший брат Роберт Романус.

Останні 20 років Річард разом із дружиною жив у Греції. Він помер у приватній лікарні у Волосі, однак що стало причиною його смерті, не уточнюється. Романус помер ще 23 грудня, але ЗМІ дізналися про його смерть через тиждень.

Нагадаємо, помер титулований актор фільмів "Бетмен: Початок" та "Година пік". 

Також ми розповідали про знаменитостей, які померли у 2023 році. 

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