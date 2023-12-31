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Умер звезда сериала "Клан Сопрано"

31 декабря 2023 18:41
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Умер звезда сериала "Клан Сопрано"
Молодой Ричард Романус. Фото: tcm.com
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Ричард Романус, известный своими ролями в фильмах "Клан Сопрано", "Злые улицы" и "Хеви-металл", ушел из жизни в возрасте 80 лет. Актер скончался в больнице, однако, что стало причиной его смерти, не уточняется.

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

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Известный ролями крутых парней

Актер известен ролями крутых парней. В мегапопулярном сериале "Клан Сопрано" Романус воплотил образ Ричарда Ла Пенни, мужа доктора Дженнифер Малфи. Он появился в четырех эпизодах с 1999 по 2002 год.

 

Кадр из фильма "Злые улицы" 1973 года

Среди других его заметных ролей — Майкл Лонго в фильме Мартина Скорсезе "Злые улицы" 1973 года и роль таксиста Гарри Каньона в "Хеви-металле" 1981 года. В телевизионном сезоне 1981-82 годов он получил повторяющуюся роль детектива-лейтенанта Чарли Ганзера в криминальном сериале ABC "Ударный отряд".

 

У Романуса остались сын Роберт, вторая жена, художник по костюмам, номинантка на "Оскар" Антея Силберт, и младший брат Роберт Романус.

Последние 20 лет Ричард вместе с супругой жил в Греции. Он умер в частной больнице в Волосе, однако, что стало причиной его смерти, не уточняется. Романус умер еще 23 декабря, но СМИ узнали о его смерти через неделю.

Напомним, скончался титулованный актер фильмов "Бэтмен: Начало" и "Час пик".

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