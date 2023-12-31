Помер титулований актор фільмів "Бетмен: Початок" та "Година пік"

Британський актор Том Вілкінсон. Фото: Google

Помер британський актор Том Вілкінсон, відомий за ролями, зокрема у фільмах "Повний Монті", "Година пік" з Джекі чаном та "Бетмен: початок". Дворазовому лауреату премії "Оскар" та володарю статуеток від "Золотого глобусу", BAFTA та "Еммі" було 75 років.

Про це повідомляє BBC.

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Помер Том Вілкінсон

Смерть актора стала несподіванкою для його родичів, друзів та зіркових колег. Причини поки що не розголошуються.

"З великим сумом родина Тома Вілкінсона повідомляє, що він раптово помер удома 30 грудня. З ним була його дружина та родина", — йдеться в заяві.

Вілкінсон відточував свою майстерність у Королівській академії драматичного мистецтва та отримав свою першу телевізійну роль у 1975 році в серіалі під назвою "Другий дім". Його перша головна роль з’явилася через десять років, коли 1986-го він отримав місце в мінісеріалі "Перший серед рівних".

Том Вілкінсон у фільмі "Година пік". Фото: Google

Робота звела його з майбутньою дружиною Діаною Гардкасл, яка була акторкою серіалу. Пара одружилася 1988 року та виховала двох доньок, Алісу та Моллі.

Вілкінсон також був номінований на "Оскар" за ролі у фільмі "Майкл Клейтон" 2007 року, де він зіграв разом із Джорджем Клуні, та "У спальні" 2001 року. Він також зіграв головну роль у стрічках "Закоханий Шекспір" 1998 року та "Місія нездійсненна: Протокол привидів". 2005-го був нагороджений Орденом Британської імперії

Маючи загалом більше ніж 130 фільмів і телевізійних зйомок, Вілкінсону було так само комфортно грати в таких драмах періоду, як "Розум і почуття" та "Красуня" 2013 року, і злочинних натхненників у таких фільмах, як "Година пік" з Джекі Чаном або "Рок-н-рол" Гая Річі.

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