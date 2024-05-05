Умер Бернард Гилл.

Английский актер Бернард Гилл. Фото: Reuters

Известный британский актер Бернард Гилл скончался в возрасте 79 лет. Он запомнился ролями капитана Эдварда Джона Смита в фильме "Титаник" (1997) и короля Теодена в кинотрилогии "Властелин Колец".

Об этом пишет The Guardian.

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Актер стал известен благодаря роли Йосера Гьюза в сериале BBC "Boys from the Blackstuff" ("Ребята из черной дыры"). Именно благодаря ей Гилл получил роль капитана "Титаника" в фильме Джеймса Кэмерона в 1997 году и Теодена, короля Рохана, в кинотрилогии Питера Джексона "Властелин колец".

Бернард Гилл во "Властелине колец". Фото скриншот YouTube

Актер успел сняться в новом сериале. Он сыграл роль вместе с Мартином Фриманом во втором сезоне "Ответчика", первую серию которого можно будет увидеть в воскресенье вечером на BBC.

Английский актер Бернард Гилл. Фото: Reuters

Детали смерти Бернарда Гилла пока неизвестны.

Напомним, в США застрелили известного рэпера и друга Джастина Бибера. Также остановилось сердце известного украинского актера Петра Никитина.