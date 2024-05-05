Умер звезда "Титаника" и "Властелин Колец" Бернард Гилл
Известный британский актер Бернард Гилл скончался в возрасте 79 лет. Он запомнился ролями капитана Эдварда Джона Смита в фильме "Титаник" (1997) и короля Теодена в кинотрилогии "Властелин Колец".
Об этом пишет The Guardian.
Умер Бернард Гилл
Актер стал известен благодаря роли Йосера Гьюза в сериале BBC "Boys from the Blackstuff" ("Ребята из черной дыры"). Именно благодаря ей Гилл получил роль капитана "Титаника" в фильме Джеймса Кэмерона в 1997 году и Теодена, короля Рохана, в кинотрилогии Питера Джексона "Властелин колец".
Актер успел сняться в новом сериале. Он сыграл роль вместе с Мартином Фриманом во втором сезоне "Ответчика", первую серию которого можно будет увидеть в воскресенье вечером на BBC.
Детали смерти Бернарда Гилла пока неизвестны.
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