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Умер звезда "Титаника" и "Властелин Колец" Бернард Гилл

5 мая 2024 19:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Умер Бернард Гилл.
Английский актер Бернард Гилл. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный британский актер Бернард Гилл скончался в возрасте 79 лет. Он запомнился ролями капитана Эдварда Джона Смита в фильме "Титаник" (1997) и короля Теодена в кинотрилогии "Властелин Колец".

Об этом пишет The Guardian.

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Умер Бернард Гилл

Актер стал известен благодаря роли Йосера Гьюза в сериале BBC "Boys from the Blackstuff" ("Ребята из черной дыры"). Именно благодаря ей Гилл получил роль капитана "Титаника" в фильме Джеймса Кэмерона в 1997 году и Теодена, короля Рохана, в кинотрилогии Питера Джексона "Властелин колец".

Умер актер из "Властелина колец"
Бернард Гилл во "Властелине колец". Фото скриншот YouTube

Актер успел сняться в новом сериале. Он сыграл роль вместе с Мартином Фриманом во втором сезоне "Ответчика", первую серию которого можно будет увидеть в воскресенье вечером на BBC.

Умерла звезда "Титаника"
Английский актер Бернард Гилл. Фото: Reuters

Детали смерти Бернарда Гилла пока неизвестны.

Напомним, в США застрелили известного рэпера и друга Джастина Бибера. Также остановилось сердце известного украинского актера Петра Никитина.

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