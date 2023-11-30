Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Умершая актриса, запомнившаяся ролью в легендарном сериале arrow

Умершая актриса, запомнившаяся ролью в легендарном сериале

30 ноября 2023 18:24
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Умершая актриса, запомнившаяся ролью в легендарном сериале
Кадр из сериала "Секс и город"
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Умерла обладательница премии "Тони", американская актриса Фрэнсис Стернгаген, сыгравшая в сериале "Секс в большом городе" свекровь Шарлотты — Банни МакДугл.

Об этом пишет Vanity Fair.

Читайте также:

Подробности

О смерти Фрэнсис Стернгаген сообщил сын знаменитости Джон Карлин в своих социальных сетях.

"27 ноября она мирно умерла у себя дома, не дожив полутора месяцев до своего 94-го дня рождения", — сообщил Джон.

Актриса доживала свой век в американском городке Нью-Рошелл. Сын сообщил, что виделся с мамой за несколько дней до ее смерти.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by John Carlin (@wassadamo)

"Ее многие любили. Мне очень повезло, что я смог назвать ее своей мамой, своей подругой, своей партнершей по песням и танцам. Мы были вместе на прошлой неделе, и мы разговаривали в понедельник днем, сказали, как сильно мы любим и скучаем друг за другом", — поделись сын актрисы.

Фрэнсис Стернгаген начала свою актерскую карьеру в 1948 году, а завершила в 2014 году, когда ей было 84 года. За это время она успела сняться во многих фильмах. Больше всего телезрители ее запомнили в картинах "День независимости", "Закон и порядок", "Скорая помощь", "Секс в большом городе".

Актриса также получила две награды "Тони" за роль в фильме "Хороший доктор" 1973 года и восстановленной версии "Наследницы" 1995 года, где она сыграла овдовевшую тетю Лавинию вместе с Черри Джонс.

Напомним, Оззи Осборн признался, что его осчастливило бы перед смертью.

Также мы писали, что скончался актер театра и кино, звезда сериала Нюхач-2.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме