Умершая актриса, запомнившаяся ролью в легендарном сериале

Кадр из сериала "Секс и город"

Умерла обладательница премии "Тони", американская актриса Фрэнсис Стернгаген, сыгравшая в сериале "Секс в большом городе" свекровь Шарлотты — Банни МакДугл.

Об этом пишет Vanity Fair.

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О смерти Фрэнсис Стернгаген сообщил сын знаменитости Джон Карлин в своих социальных сетях.

"27 ноября она мирно умерла у себя дома, не дожив полутора месяцев до своего 94-го дня рождения", — сообщил Джон.

Актриса доживала свой век в американском городке Нью-Рошелл. Сын сообщил, что виделся с мамой за несколько дней до ее смерти.

"Ее многие любили. Мне очень повезло, что я смог назвать ее своей мамой, своей подругой, своей партнершей по песням и танцам. Мы были вместе на прошлой неделе, и мы разговаривали в понедельник днем, сказали, как сильно мы любим и скучаем друг за другом", — поделись сын актрисы.

Фрэнсис Стернгаген начала свою актерскую карьеру в 1948 году, а завершила в 2014 году, когда ей было 84 года. За это время она успела сняться во многих фильмах. Больше всего телезрители ее запомнили в картинах "День независимости", "Закон и порядок", "Скорая помощь", "Секс в большом городе".

Актриса также получила две награды "Тони" за роль в фильме "Хороший доктор" 1973 года и восстановленной версии "Наследницы" 1995 года, где она сыграла овдовевшую тетю Лавинию вместе с Черри Джонс.

Напомним, Оззи Осборн признался, что его осчастливило бы перед смертью.

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