Акторка Конні Чіуме померла у лікарні — деталі

Південноафриканська акторка Конні Чіуме. Фото: instagram.com/conniechiume/

Південноафриканська акторка Конні Чіуме, яка грала у фільмі "Чорна пантера", померла. Вона прожила 72 роки.

Про це повідомили на її Instagram сторінці.

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Конні Чіуме, яка зіграла члена ради Ваканди Зававарі у фільмі "Чорна пантера", померла 6 серпня у віці 72 років. Незадовго до трагедії акторку госпіталізували, щоб провести необхідні медичні процедури.

"Сім'я Чіуме з жалем повідомляє вам про її смерть. Конні Чіуме у 72 роки померла в лікарні 6 серпня 2024 року. Сім'я просить про конфіденційність у цей тяжкий період. Сім'я пізніше повідомить додаткові подробиці", — повідомили її рідні

Нині не відомо, що стало причиною смерті. Однак, родина артистки повідомила, що вона боролась з тяжкою хворобою.

Нагадаємо, актор Чарльз Сайфер покинув цей світ. Також помер близький родич монарха Чарльза III, якому довіряла покійна королева Єлизавета.