Актриса Конни Чиуме умерла в больнице.

Южноафриканская актриса Конни Чиуме. Фото: instagram.com/conniechiume/

Южноафриканская актриса Конни Чиуме, игравшая в фильме "Черная пантера", скончалась. Она прожила 72 года.

Об этом сообщили на ее Instagram странице.

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Актриса Конни Чиуме скончалась в больнице

Конни Чиуме, сыгравшая члена совета Ваканды Зававари в фильме "Черная пантера", скончалась 6 августа в возрасте 72 лет. Незадолго до трагедии актриса была госпитализирована, чтобы провести необходимые медицинские процедуры.

"Семья Чиуме с сожалением сообщает вам о ее смерти. Конни Чиуме в 72 года скончалась в больнице 6 августа 2024 года. Семья просит о конфиденциальности в этот трудный период. Семья позже сообщит дополнительные подробности", — сообщили ее родные

Сейчас неизвестно, что стало причиной смерти. Однако семья артистки сообщила, что она боролась с тяжелой болезнью.

Напомним, актер Чарльз Сайфер покинул этот мир. Также скончался близкий родственник монарха Чарльза III, которому доверяла покойная королева Елизавета.