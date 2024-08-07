Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Умерла звезда "Черной пантеры" из-за тяжелого заболевания arrow

Умерла звезда "Черной пантеры" из-за тяжелого заболевания

7 августа 2024 20:54
Антонина Завадская - Редактор
Актриса Конни Чиуме умерла в больнице.
Южноафриканская актриса Конни Чиуме. Фото: instagram.com/conniechiume/
Антонина Завадская - Редактор

Южноафриканская актриса Конни Чиуме, игравшая в фильме "Черная пантера", скончалась. Она прожила 72 года.

Об этом сообщили на ее Instagram странице.

Читайте также:

Актриса Конни Чиуме скончалась в больнице

Конни Чиуме, сыгравшая члена совета Ваканды Зававари в фильме "Черная пантера", скончалась 6 августа в возрасте 72 лет. Незадолго до трагедии актриса была госпитализирована, чтобы провести необходимые медицинские процедуры.

"Семья Чиуме с сожалением сообщает вам о ее смерти. Конни Чиуме в 72 года скончалась в больнице 6 августа 2024 года. Семья просит о конфиденциальности в этот трудный период. Семья позже сообщит дополнительные подробности", — сообщили ее родные

Сейчас неизвестно, что стало причиной смерти. Однако семья артистки сообщила, что она боролась с тяжелой болезнью.

Напомним, актер Чарльз Сайфер покинул этот мир. Также скончался близкий родственник монарха Чарльза III, которому доверяла покойная королева Елизавета.

смерть Африка Marvel Голливуд зарубежные звезды актриса

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:15 В Курской области России объявлено чрезвычайное положение из-за постоянных боевых действий

21:13 Во Львовской области преподавательница устраивала буллинг по отношению к ученице — что решил суд

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

20:50 США попросят Украину прокомментировать ситуацию в Курской области России

20:47 Украинец, изменивший гражданство из-за Беленюка, вышел в финал Олимпиады

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

20:28 Глава Нафтогаза назвал реальную цену газа для населения

20:15 Беленюк проиграл в полуфинале Олимпийских игр и сразится за бронзу

20:14 Увольнение из ВСУ — какую категорию военных могут задержать

20:08 Новое приложение "Армия+" и усиление социальной поддержки для украинцев — обращение Президента

20:03 Жара постепенно возвращается — синоптики дали неутешительный прогноз на завтра

21:15 В Курской области России объявлено чрезвычайное положение из-за постоянных боевых действий

21:13 Во Львовской области преподавательница устраивала буллинг по отношению к ученице — что решил суд

20:50 США попросят Украину прокомментировать ситуацию в Курской области России

20:47 Украинец, изменивший гражданство из-за Беленюка, вышел в финал Олимпиады

20:28 Глава Нафтогаза назвал реальную цену газа для населения

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

20:15 Беленюк проиграл в полуфинале Олимпийских игр и сразится за бронзу

20:14 Увольнение из ВСУ — какую категорию военных могут задержать

20:08 Новое приложение "Армия+" и усиление социальной поддержки для украинцев — обращение Президента

20:03 Жара постепенно возвращается — синоптики дали неутешительный прогноз на завтра

19:52 Насибов на вторых Олимпийских играх подряд представит Украину в финале

Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Text

13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

Text

13:00 Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокомментировал информацию, что США якобы запретили Украине бить по самолетам РФ

Text

08:00 Что происходит в Курской области и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

25 июля 2024

12:35 Грейтесь, пока жара — народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды