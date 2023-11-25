Помічниця Санти: Кейт Міддлтон підготувала дітям подарунки на Різдво

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська відвідала дитячий банк Sebby's Corner у Барнеті на півночі Лондона. Дружина принца Вільяма запустила ініціативу Центру раннього дитинства Королівського фонду надання підтримки сім'ям з маленькими дітьми напередодні Різдва.

Про це пише Daily Mail.

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Дитячі банки забезпечують сім'ї по всій Великій Британії предметами першої необхідності, включаючи одяг, підгузки, туалетне приладдя та різне обладнання. У міру того, як підвищується вартість життя, попит на послуги, що надаються дитячими банками, зростає, і потреба в них ще більше зростає напередодні сезону свят.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Sebby's Corner, заснований у січні 2021 року, надає товари нужденним сім'ям у Барнеті, Хартфордширі та Лондоні. З моменту відкриття банк надав підтримку тисячам британських сімей.

На зустріч із представницями дитячого банку Кейт прийшла в пальто верблюжого кольору Sportmax з поясом на талії, розкльошеній коричневою спідницею в тон із ременем із крокодилової шкіри Ralph Lauren, чорною водолазкою Gabriela Hearst та замшевими чоботями на підборах Gianvito Rosі. Образ доповнювали золоті сережки із підвісками Missoma Jewellery.

Під час візиту принцеса поспілкувалася з персоналом та допомогла розставити по полицях книжки та іграшки, які незабаром стануть подарунками на Різдво, а також зустрілася з однією з мам, які отримують допомогу, та допомогла прикрасити різдвяний грот — житло Санта-Клауса.

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