Помощница Санты: Кейт Миддлтон подготовила детям подарки на Рождество

Помощница Санта-Клауса: Кейт Миддлтон подготовила детям подарки на Рождество
Принцесса Уэльская посетила детский банк Sebby's Corner в Барнете на севере Лондона. Жена принца Уильяма запустила инициативу Центра раннего детства Королевского фонда оказания поддержки семьям с маленькими детьми в канун Рождества.
Об этом пишет Daily Mail.
Кейт Миддлтон помогла подготовиться к Рождеству
Детские банки обеспечивают семьи по всей Великобритании предметами первой необходимости, включая одежду, подгузники, туалетные принадлежности и различное оборудование. По мере того как повышается стоимость жизни, спрос на услуги, предоставляемые детскими банками, растет, и потребность в них еще больше растет в преддверии сезона праздников.
Sebby's Corner, основанный в январе 2021 года, предоставляет товары нуждающимся семьям в Барнете, Хартфордшире и Лондоне. С момента открытия банк оказал поддержку тысячам британских семей.
На встречу с представительницами детского банка Кейт пришла в пальто верблюжьего цвета Sportmax с поясом на талии, расклешенной коричневой юбкой в тон с ремнем из крокодиловой кожи Ralph Lauren, черной водолазкой Gabriela Hearst и замшевыми сапогами на каблуке Gianvito Ros. Образ дополняли золотые серьги с подвесками Missoma Jewellery.
Во время визита принцесса пообщалась с персоналом и помогла расставить по полкам книги и игрушки, которые вскоре станут подарками на Рождество, а также встретилась с одной из мам, которые получают помощь, и помогла украсить рождественский грот — жилье Санта-Клауса.
Напомним, Кейт Миддлтон выгуляла столетнюю тиару на пышном приеме.
Ранее Кейт Миддлтон обнажила стройные ножки в роскошном наряде.
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