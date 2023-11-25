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Помощница Санта-Клауса: Кейт Миддлтон подготовила детям подарки на Рождество

25 ноября 2023 13:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Помощница Санты: Кейт Миддлтон подготовила детям подарки на Рождество
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принцесса Уэльская посетила детский банк Sebby's Corner в Барнете на севере Лондона. Жена принца Уильяма запустила инициативу Центра раннего детства Королевского фонда оказания поддержки семьям с маленькими детьми в канун Рождества.

Об этом пишет Daily Mail.

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Детские банки обеспечивают семьи по всей Великобритании предметами первой необходимости, включая одежду, подгузники, туалетные принадлежности и различное оборудование. По мере того как повышается стоимость жизни, спрос на услуги, предоставляемые детскими банками, растет, и потребность в них еще больше растет в преддверии сезона праздников.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Sebby's Corner, основанный в январе 2021 года, предоставляет товары нуждающимся семьям в Барнете, Хартфордшире и Лондоне. С момента открытия банк оказал поддержку тысячам британских семей.

На встречу с представительницами детского банка Кейт пришла в пальто верблюжьего цвета Sportmax с поясом на талии, расклешенной коричневой юбкой в тон с ремнем из крокодиловой кожи Ralph Lauren, черной водолазкой Gabriela Hearst и замшевыми сапогами на каблуке Gianvito Ros. Образ дополняли золотые серьги с подвесками Missoma Jewellery.

Во время визита принцесса пообщалась с персоналом и помогла расставить по полкам книги и игрушки, которые вскоре станут подарками на Рождество, а также встретилась с одной из мам, которые получают помощь, и помогла украсить рождественский грот — жилье Санта-Клауса.

Напомним, Кейт Миддлтон выгуляла столетнюю тиару на пышном приеме.

Ранее Кейт Миддлтон обнажила стройные ножки в роскошном наряде.

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