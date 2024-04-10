Трейлер "Джокер: безумие на двоих" — видео

Американская актриса и певица Леди Гага. Фото: стоп-кадр тизера "Джокер 2"

Киностудия Warner Bros. наконец-то показала первый тизер-трейлер нового фильма "Джокер: Безумие на двоих". Премьера запланирована на октябрь этого года.

Видео выложили на YouTube.

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Это уже вторая часть о Джокере в исполнении чрезвычайно профессионального актера Хоакина Феникса. За свой первый фильм он получил "Оскар". Впрочем, в новой картине он будет не единственной звездой. Легендарную Харли Квин сыграла певица Леди Гага.

Трейлер уже просмотрели более 7 миллионов раз. Хотя с даты публикации прошло всего 16 часов.

Американская актриса и певица Леди Гага. Фото: стоп-кадр тизера "Джокер 2"

История началась в психушке Аркгема, куда Джокера поместили в конце предыдущей части. Он знакомится с Харли Квин случайно, и они сразу влюбляются. Их цель — вырваться на свободу и быть вместе.

Американские актеры Леди Гага и Хоакин Феникс в трейлере "Джокер: безумие на двоих". Фото: стоп-кадр

Милая блондинка превращается в настоящую бунтарку, которая носит грим своего сумасшедшего парня. Чувствуется напряжение между ними, ведь она даже направляет на него дуло пистолета.

Американские актеры Леди Гага и Хоакин Феникс в трейлере "Джокер: безумие на двоих". Фото: стоп-кадр

В 2019 году режиссер Тодд Филлипс рассказывал, что "Джокер" должен был быть единственным фильмом, впрочем передумал. Во второй части он сделал особый упор на песни и танцы. Также очевидно, что будет много массовых сцен.

Американские актеры Леди Гага и Хоакин Феникс в трейлере "Джокер: безумие на двоих". Фото: стоп-кадр

Фильм "Джокер" собрал в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Картина завоевала 11 номинаций на "Оскар" и одержала победу за лучшую мужскую роль и лучшую оригинальную музыку.

Напомним, фильм "Годзилла и Конг" собрал рекордные суммы в кинопрокате. Также мы рассказывали, что на этой неделе можно посмотреть в кинотеатре.