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Попел та руїни — супермодель Кара Делевінь вразила наслідками пожежі у своєму маєтку

26 березня 2024 14:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Попел та руїни — супермодель Кара Делевінь вразила наслідками пожежі у своєму маєтку
Модель Кара Делевінь. Фото: instagram.com/caradelevingne/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Стало відомо про жахливі пошкодження будинку британської супермоделі Кари Делевінь у Лос-Анджелесі після того, як його охопила пожежа. Будинок моделі вартістю 7 мільйонів доларів перетворився на купу уламків після пожежі, яку, ймовірно, спричинила проблема з електрикою.

Про це пише Daily Mail.

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Кухню та спальні видно з повітря

Кара, яка зараз перебуває в Лондоні, раніше побоювалася, що її улюблені коти загинули у вогні, але пізніше дізналася, що їх вдалося врятувати. Значна частина даху будинку Кари була знищена вогнем, а кухню та спальні тепер видно з повітря.

 

Будинок Кари Делевінь. Фото: Splashnews.com
Будинок Кари Делевінь. Фото: Splashnews.com

Через кілька днів після пожежі батьки Кари розкрили причину пожежі. Їх запитали: "Ви знаєте, що стало причиною пожежі?", на що її батько відповів "електрика". Її мати також додала, що її дочка була "спустошена".

Потім її мати пояснила виданню: "У неї було все вдома, усе її життя. Вона побудувала це, вона це зробила. У неї є все".

Спочатку модель вважала, що двоє її котів загинули у вогні.

 

Будинок Кари Делевінь. Фото: Splashnews.com
Будинок Кари Делевінь. Фото: Splashnews.com

"Сьогодні моє серце розбите. Я не можу в це повірити. Життя може змінитися в одну мить. Тож цінуйте те, що маєте", — написала вона у видаленому дописі.

 

Будинок Кари Делевінь. Фото: Splashnews.com
Будинок Кари Делевінь. Фото: Splashnews.com

Однак, дізнавшись, що її улюблених домашніх тварин врятовано, Кара поділилася новиною зі своїми шанувальниками: "Вони живі!! Дякую пожежникам".

Під час інциденту всередині перебували коти зірки та ще один мешканець, якому, як повідомляється, надали допомогу від вдихання диму.

Кара перебувала в Лондоні під час пожежі через виступ у мюзиклі "Кабаре".

Пожежники прибули на місце події після того, як 15 березня о 3:57 ранку за тихоокеанським стандартним часом надійшов виклик служби екстреної допомоги, повідомляє TMZ. Кажуть, що особняк Кара вартістю 7 мільйонів доларів у Студіо-Сіті, Каліфорнія, був охоплений полум’ям, яке поширилося на горище, завдавши серйозної шкоди дорогому майну. Загалом для гасіння пожежі прибули 94 пожежники на 13 різних машинах.

 

Будинок Кари Делевінь. Фото: Splashnews.com
Будинок Кари Делевінь. Фото: Splashnews.com

Вважається, що пожежа почалася в підсобному приміщенні, а зображення, отримані DailyMail.com, показали, що цілі частини даху впали через вогонь.

За даними Los Angeles Times, Кара купила свій особняк площею 8000 квадратних футів за 7 мільйонів доларів у 2019 році.

Раніше Кара разом із сестрою Поппі володіла голлівудським будинком, який вони купили в актора Джареда Лето, а потім продали співаку Ашеру за 3,4 мільйона доларів у вересні 2022 року.

Нагадаємо, у мережі виставили фото квартири, де проводив вечора Том Круз з колишньою подругою-росіянкою. А сталкера Шакіри затримали біля її будинку. 

пожежа
Кара Делевінь
закордонні зірки
зірки

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