Зола и руины — супермодель Кара Делевинь поразила последствия пожара в своем имении

Модель Кара Делевинь. Фото: instagram.com/caradelevingne/

Стало известно об ужасных повреждениях дома британской супермодели Кары Делевинь в Лос-Анджелесе после того, как его охватил пожар. Дом модели стоимостью 7 миллионов долларов превратился в кучку пепла после пожара, который, вероятно, вызвал проблема с электричеством.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Кухня и спальни видны с воздуха

Кара, которая сейчас находится в Лондоне, раньше опасалась, что ее любимые кошки погибли в огне, но позже узнала, что их удалось спасти. Значительная часть крыши дома Кары была уничтожена огнем, а кухня и спальня теперь видны с воздуха.

Дом Кары Делевинь. Фото: Splashnews.com

Через несколько дней после пожара родители Кары раскрыли причину пожара. Их спросили: "Вы знаете, что стало причиной пожара?", на что отец ответил "электрика". Ее мать также добавила, что ее дочь была "опустошена".

Затем ее мать объяснила изданию: "У нее было все дома, вся ее жизнь. Она построила это, она это сделала. У нее есть все".

Сначала модель думала, что двое ее кошек погибли в огне.

Дом Кары Делевинь. Фото: Splashnews.com

"Сегодня мое сердце разбито. Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Поэтому цените то, что имеете", — написала она в удаленном посте.

Дом Кары Делевинь. Фото: Splashnews.com

Однако, узнав, что ее любимые домашние животные спасены, Кара поделилась новостью со своими поклонниками: "Они живы!! Спасибо пожарным".

Во время инцидента внутри находились кошки звезды и еще один житель, которому, как сообщается, оказали помощь от вдыхания дыма.

Кара находилась в Лондоне во время пожара из-за выступления в мюзикле "Кабаре".

Пожарные прибыли на место происшествия после того, как 15 марта в 3:57 утра по тихоокеанскому стандартному времени был получен вызов службы экстренной помощи, сообщает TMZ. Говорят, что особняк Кара стоимостью 7 миллионов долларов в Студио-Сити, Калифорния, был охвачен пламенем, распространившимся на чердак, нанеся серьезный ущерб дорогому имуществу. В общей сложности для тушения пожара прибыли 94 пожарных на 13 различных машинах.

Дом Кары Делевинь. Фото: Splashnews.com

Считается, что пожар начался в подсобном помещении, а изображения, полученные DailyMail.com, показали, что целые части крыши рухнули из-за огня.

По данным Los Angeles Times, Кара купила свой особняк площадью в 8000 квадратных футов за 7 миллионов долларов в 2019 году.

Ранее Кара вместе с сестрой Поппи владела голливудским домом, который они купили у актера Джареда Лето, а затем продали певцу Ашеру за 3,4 миллиона долларов в сентябре 2022 года.

Напомним, в сети выставили фото квартиры, где проводил вечер Том Круз с бывшей подругой-россиянкой. А сталкера Шакиры задержали у ее дома.