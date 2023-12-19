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Копія принца Луї — Кейт Міддлтон замилувала мережу власним дитячим фото

19 грудня 2023 09:53
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Копія принца Луї — Кейт Міддлтон замилувала мережу власним дитячим фото
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Луї. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принцеса Уельська вразила королівських шанувальників після того, як поділилася фотографією зі свого дитинства, на якій вона насолоджується Різдвом у колі родини. Багато хто назвав принца Луї її "копією".

Про це пише Daily Mail.

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41-річна принцеса Уельська опублікувалa фотографію з сімейного фотоальбому Міддлтонів, рамках промо її концерту різдвяних колядок, яка транслюється на ITV напередодні Різдва. Зворушлива фотографія була зроблена в 1983 році, коли майбутній принцесі Уельській залишався всього місяць до святкування свого другого дня народження.

На знімку майбутня дружина принца Вільяма зображена в червоно-синій смугастій сукні, темно-синьому кардигані та різнокольоровому намисті з бісеру. Представниця королівської сім’ї, яка мала коротке каштанове волосся, сидить за столом, прикрашеним святковими свічками.

 

Кейт Міддлтон у дитинстві. Фото: Reuters
Кейт Міддлтон у дитинстві. Фото: Reuters

Позаду королівської особи камінна полиця з темного дерева, вкрита ялиновими гілками, стрічками та казковими вогнями.

Зображення привело в захват фанатів королівського подружжя — багато порівняли Кейт і принца Луї.

"Який чудовий сюрприз!! Її Королівська Високість була такою милою дитиною".

"Ого, я думав, що це принц Луї!"

"Вона справді копія Луї".

"Двійник принца Луї", — пишуть фоловери.

Королівські шанувальники були у захваті від дитячого фото принцеси. Фото: соціальні мережі
Королівські шанувальники були у захваті від дитячого фото принцеси. Фото: соціальні мережі
Королівські шанувальники були у захваті від дитячого фото принцеси. Фото: соціальні мережі
Королівські шанувальники були у захваті від дитячого фото принцеси. Фото: соціальні мережі
Королівські шанувальники були у захваті від дитячого фото принцеси. Фото: соціальні мережі
Королівські шанувальники були у захваті від дитячого фото принцеси. Фото: соціальні мережі

Служба різдвяних колядок відбулася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні 9 грудня, і її відвідали принц Вільям і троє дітей пари принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. П’ятирічний принц Луї знову привернув увагу, задувавши свічку своєї сестри.

Перед початком концерту Кейт прогулялася абатством, розмовляючи з молодими людьми, які її надихнули.

Сама принцеса зробила особливий святковий подарунок для гостей концерту — виконання пісні "Last Christmas" на фортепіано Джона Леннона. Перед початком концерту Кейт зустрілася зі знаменитостями в каплиці абатства 16-го століття. Богослужіння розпочалося з популярної колядки "Одного разу в місті царя Давида", а присутні також почули дует Беверлі Найт і Адама Ламберта, які виконали The Christmas Song, яку ссвого часу виконував Нат Кінг Коул.

Нагадаємо, сукню принцеси Діани продали за мільйон доларів.

Раніше принц Луї не дав спокою рідним у церкві.

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