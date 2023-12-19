Копія принца Луї — Кейт Міддлтон замилувала мережу власним дитячим фото
Принцеса Уельська вразила королівських шанувальників після того, як поділилася фотографією зі свого дитинства, на якій вона насолоджується Різдвом у колі родини. Багато хто назвав принца Луї її "копією".
Про це пише Daily Mail.
Кейт Міддлтон поділилася знімком з домашнього альбому
41-річна принцеса Уельська опублікувалa фотографію з сімейного фотоальбому Міддлтонів, рамках промо її концерту різдвяних колядок, яка транслюється на ITV напередодні Різдва. Зворушлива фотографія була зроблена в 1983 році, коли майбутній принцесі Уельській залишався всього місяць до святкування свого другого дня народження.
На знімку майбутня дружина принца Вільяма зображена в червоно-синій смугастій сукні, темно-синьому кардигані та різнокольоровому намисті з бісеру. Представниця королівської сім’ї, яка мала коротке каштанове волосся, сидить за столом, прикрашеним святковими свічками.
Позаду королівської особи камінна полиця з темного дерева, вкрита ялиновими гілками, стрічками та казковими вогнями.
Зображення привело в захват фанатів королівського подружжя — багато порівняли Кейт і принца Луї.
"Який чудовий сюрприз!! Її Королівська Високість була такою милою дитиною".
"Ого, я думав, що це принц Луї!"
"Вона справді копія Луї".
"Двійник принца Луї", — пишуть фоловери.
Служба різдвяних колядок відбулася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні 9 грудня, і її відвідали принц Вільям і троє дітей пари принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. П’ятирічний принц Луї знову привернув увагу, задувавши свічку своєї сестри.
Перед початком концерту Кейт прогулялася абатством, розмовляючи з молодими людьми, які її надихнули.
Сама принцеса зробила особливий святковий подарунок для гостей концерту — виконання пісні "Last Christmas" на фортепіано Джона Леннона. Перед початком концерту Кейт зустрілася зі знаменитостями в каплиці абатства 16-го століття. Богослужіння розпочалося з популярної колядки "Одного разу в місті царя Давида", а присутні також почули дует Беверлі Найт і Адама Ламберта, які виконали The Christmas Song, яку ссвого часу виконував Нат Кінг Коул.
Нагадаємо, сукню принцеси Діани продали за мільйон доларів.
Раніше принц Луї не дав спокою рідним у церкві.
Читайте Новини.LIVE!