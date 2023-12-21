Пополнение в киносемье "Дом Gucci" — у Адама Драйвера родилась дочь

Адам Драйвер в фильме "Дом Гуччи". Фото:

Известный актер, сыгравший культового директора дома моды "Gucci", поделился приятной новостью. В семье Адама Драйвера пополнение.

Об этом пишет издание People.

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Адам Драйвер станет отцом

40-летний актер Адам Драйвер рассказал о рождении своего второго ребенка. Он с женой Джоанной Такер рады появлению дочери, однако признаются, что жизнь с новорожденным ребенком стала сложнее.

"У меня есть старший сын, которому 6 лет, и теперь ей (дочке) 8 месяцев, и вы вроде бы забываете, сколько младенцы сосут", — засмеялся Драйвер.

Актер рассказал, что удивительно ему удается хорошо спать и наслаждаться воспитанием ребенка.

"Когда я впервые стал отцом, все прошло очень быстро, я очень хотел, чтобы он рос на моих глазах, чтобы я больше с ним общался. Поэтому теперь я очень терпелив с ней (дочерью). Я стараюсь больше наслаждаться процессом", — поделился Адам.

Актер добавил, что он нравится своей дочери, потому что с сыном было иначе. Он не хотел "иметь ничего общего" с отцом до трех лет.

Адам Драйвер рассказал все подробности семейной жизни во время комейдного скетч-шоу. Звезда в очередной раз использует эту платформу для сенсационных заявлений.

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