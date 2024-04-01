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Попри суперечки в суспільстві фільм "Оппенгеймер" вийшов в Японії

1 квітня 2024 06:35
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Стас Кожушко
Редактор
Фільм Оппенгеймер про створення атомної бомби вийшов в Японії
Прем'єра стрічки "Оппенгеймер". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фільм "Оппенгеймер" вийшов у світовий прокат понад вісім місяців тому. Але в кінопрокаті Японії стрічка Крістофера Нолана про творця атомної бомби з’явилась лише зараз. Стало відомо, скільки за вікенд на цьому ринку зібрав "Оппенгеймер".

Про це повідомляє видання Variety.

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"Оппенгеймер" вийшов в Японії

Зазвичай, американські фільми дебютують в Японії через кілька місяців після прем’єри. Але перед виходом "Оппенгеймера" виникали припущення про те, що стрічку взагалі не покажуть в країні. В Японії це викликає суперечки, враховуючи тему фільму, який розповідає про американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, який керував створенням атомних бомб. Ця зброя масового знищення була скинута в 1945 році над Хіросімою та Нагасакі. Тоді загинули сотні тисяч громадян Японії.

Втім оскароносний фільм все ж таки вийшов на кіноекранах азійської країни й зібрав 2,5 мільйона доларів у 343 кінотеатрах. Він посів третє місце в тижневому рейтингу касових зборів Японії. За даними Universal Pictures, "Оппенгеймер" став найуспішнішим фільмом за показниками зборів в перший вікенд у 2024 році.

Стрічка Крістофера Нолана випередила такі стрічки, як "Аквамен і загублене королівство" (1,6 млн доларів) і "Дюна: Частина друга" (1,3 мільйона доларів). Загалом "Оппенгеймер" зібрав понад 965 млн доларів при бюджеті в 100 млн доларів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що з байопіку про британську співачку Емі Вайнгауз вирізали ключового персонажа.

кіно
Японія
кінотеатри
фільм Оппенгеймер

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