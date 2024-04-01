Фильм Оппенгеймер о создании атомной бомбы вышел в Японии

Премьера фильма "Оппенгеймер". Фото: Reuters

Фильм "Оппенгеймер" вышел в мировой прокат более восьми месяцев назад. Но в кинопрокате Японии лента Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы появилась только сейчас. Стало известно, сколько за уикенд на этом рынке собрал "Оппенгеймер".

Об этом сообщает издание Variety.

Читайте также:

"Оппенгеймер" вышел в Японии

Обычно американские фильмы дебютируют в Японии через несколько месяцев после премьеры. Но перед выходом "Оппенгеймера" возникали предположения о том, что ленту вообще не покажут в стране. В Японии это вызывает споры, учитывая тему фильма, рассказывающего об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере, руководившем созданием атомных бомб. Это оружие массового поражения было скинуто в 1945 году над Хиросимой и Нагасаки. Тогда погибли сотни тысяч граждан Японии.

Впрочем, оскароносный фильм все же вышел на киноэкранах азиатской страны и собрал 2,5 миллиона долларов в 343 кинотеатрах. Он занял третье место в недельном рейтинге кассовых сборов Японии. По данным Universal Pictures, "Оппенгеймер" стал самым успешным фильмом по показателям сборов в первый уикенд в 2024 году.

Лента Кристофера Нолана опередила такие ленты, как "Аквамен и потерянное королевство" (1,6 млн долларов) и "Дюна: Часть вторая" (1,3 миллиона долларов). В общей сложности "Оппенгеймер" собрал более 965 млн долларов при бюджете в 100 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что из байопика о британской певице Эми Уайнхаус вырезали ключевого персонажа.