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Несмотря на споры в обществе, фильм "Оппенгеймер" вышел в Японии

1 апреля 2024 06:35
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Стас Кожушко
Редактор
Фильм Оппенгеймер о создании атомной бомбы вышел в Японии
Премьера фильма "Оппенгеймер". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Фильм "Оппенгеймер" вышел в мировой прокат более восьми месяцев назад. Но в кинопрокате Японии лента Кристофера Нолана о создателе атомной бомбы появилась только сейчас. Стало известно, сколько за уикенд на этом рынке собрал "Оппенгеймер".

Об этом сообщает издание Variety.

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"Оппенгеймер" вышел в Японии

Обычно американские фильмы дебютируют в Японии через несколько месяцев после премьеры. Но перед выходом "Оппенгеймера" возникали предположения о том, что ленту  вообще не покажут в стране. В Японии это вызывает споры, учитывая тему фильма, рассказывающего об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере, руководившем созданием атомных бомб. Это оружие массового поражения было скинуто в 1945 году над Хиросимой и Нагасаки. Тогда погибли сотни тысяч граждан Японии.

Впрочем, оскароносный фильм все же вышел на киноэкранах азиатской страны и собрал 2,5 миллиона долларов в 343 кинотеатрах. Он занял третье место в недельном рейтинге кассовых сборов Японии. По данным Universal Pictures, "Оппенгеймер" стал самым успешным фильмом по показателям сборов в первый уикенд в 2024 году.

Лента Кристофера Нолана опередила такие ленты, как "Аквамен и потерянное королевство" (1,6 млн долларов) и "Дюна: Часть вторая" (1,3 миллиона долларов). В общей сложности "Оппенгеймер" собрал более 965 млн долларов при бюджете в 100 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что из байопика о британской певице Эми Уайнхаус вырезали ключевого персонажа.

кино
Япония
кинотеатры
фильм Оппенгеймер

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