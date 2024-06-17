Фіаско України на Євро-2024 —як відреагували Решетнік, Бєдняков, Тимошенко та інші зірки

Футболісти Артем Довбик (праворуч) та Раду Дрегушін на Євро-2024. Фото: Reuters

В понеділок, 17 червня, збірна України з футболу стартувала на Євро-2024, який проходить в Німеччині. У матчі проти Румунії наші гравці програли з рахунком 3:0.

Новини.LIVE розкаже, як на фіаско футболістів відреагували українські знаменитості.

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Шоумен дивився пряму трансляцію матчу за кермом автомобіля. Після фінального свистка Анатолій Яцечко (справжнє ім’я телеведучого) приїхав додому і зізнався — він почувався недобре.

"Мені прям фізично погано. Дуже шкода, що все так відбулося. Це насправді фіаско, провал тощо. Фу, мене аж нудить трішки, давно такого не відчував від засмучення. Але уявіть, що відчувають зараз наші футболісти", — заявив Анатоліч.

Трохи згодом шоумен записав інше відео. В ньому він звернувся до українців, які хейтять гравців національної збірної з футболу.

"Невже хтось думає, що хтось з наших футболістів грав не на повну силу? Що, беріг сили чи пив вчора в барі? Ви у своєму розумі? Ну так сталося, дійсно поганий матч. Але наші починають знову своїх же ср*ти", — емоційно заявив Толіч.

Андрій Бєдняков

Реакція Андрія Бєднякова на першу гру збірної України з футболу на Євро-2024. Скриншот: Instagram/biedniakov

ALEKSEEV

Реакція співака ALEKSEEV на програш України Румунії на Євро-2024. Скриншоти: Instagram/alekseev_officiel

Григорій Решетник

Реакція телеведучого Григорія Решетника на фінальний результат гри. Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik

Вадим Олійнік

Емоції співака Вадима Олійника на програш України. Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Антон Тимошенко

Реакція стендапера Антона Тимошенка на фіаско України на Євро-2024. Скриншоти: Instagram/oleynikvadim

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співак YAKTAK присвятив Євро-2024 новий трек. Також ми писали, що виступ британського співака Рода Стюарта у Німеччині освистали за підтримку України.