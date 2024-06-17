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Поразка України на Євро-2024 в першому матчі — реакція знаменитостей

17 червня 2024 21:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Фіаско України на Євро-2024 —як відреагували Решетнік, Бєдняков, Тимошенко та інші зірки
Футболісти Артем Довбик (праворуч) та Раду Дрегушін на Євро-2024. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В понеділок, 17 червня, збірна України з футболу стартувала на Євро-2024, який проходить в Німеччині. У матчі проти Румунії наші гравці програли з рахунком 3:0.

Новини.LIVE розкаже, як на фіаско футболістів відреагували українські знаменитості.

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Анатолій Анатоліч

Шоумен дивився пряму трансляцію матчу за кермом автомобіля. Після фінального свистка Анатолій Яцечко (справжнє ім’я телеведучого) приїхав додому і зізнався — він почувався  недобре.

"Мені прям фізично погано. Дуже шкода, що все так відбулося. Це насправді фіаско, провал тощо. Фу, мене аж нудить трішки, давно такого не відчував від засмучення. Але уявіть, що відчувають зараз наші футболісти", — заявив Анатоліч. 

Трохи згодом шоумен записав інше відео. В ньому він звернувся до українців, які хейтять гравців національної збірної з футболу. 

"Невже хтось думає, що хтось з наших футболістів грав не на повну силу? Що, беріг сили чи пив вчора в барі? Ви у своєму розумі? Ну так сталося, дійсно поганий матч. Але наші починають знову своїх же ср*ти", — емоційно заявив Толіч. 

Андрій Бєдняков

Реакція Андрія Бєднякова на першу гру зібрної України з футболу на Євро-2024
Реакція Андрія Бєднякова на першу гру збірної України з футболу на Євро-2024. Скриншот: Instagram/biedniakov

ALEKSEEV

Алєксєєв Євро-2024
Реакція співака ALEKSEEV на програш України Румунії на Євро-2024. Скриншоти: Instagram/alekseev_officiel

Григорій Решетник

Решетнік Євро-2024
Реакція телеведучого Григорія Решетника на фінальний результат гри. Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik

Вадим Олійнік

Олійник Євро-2024
Емоції співака Вадима Олійника на програш України. Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Антон Тимошенко

Антон Тимошенко Євро-2024
Реакція стендапера Антона Тимошенка на фіаско України на Євро-2024. Скриншоти: Instagram/oleynikvadim

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співак YAKTAK присвятив Євро-2024 новий трек. Також ми писали, що виступ британського співака Рода Стюарта у Німеччині освистали за підтримку України.

соцмережі
Андрій Бєдняков
Анатолій Анатоліч
Збірна України з футболу
Євро-2024
українські зірки
Alekseev

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