Фіаско України на Євро-2024 —як відреагували Решетнік, Бєдняков, Тимошенко та інші зірки

Поразка України на Євро-2024 в першому матчі — реакція знаменитостей
В понеділок, 17 червня, збірна України з футболу стартувала на Євро-2024, який проходить в Німеччині. У матчі проти Румунії наші гравці програли з рахунком 3:0.
Новини.LIVE розкаже, як на фіаско футболістів відреагували українські знаменитості.
Анатолій Анатоліч
Шоумен дивився пряму трансляцію матчу за кермом автомобіля. Після фінального свистка Анатолій Яцечко (справжнє ім’я телеведучого) приїхав додому і зізнався — він почувався недобре.
"Мені прям фізично погано. Дуже шкода, що все так відбулося. Це насправді фіаско, провал тощо. Фу, мене аж нудить трішки, давно такого не відчував від засмучення. Але уявіть, що відчувають зараз наші футболісти", — заявив Анатоліч.
Трохи згодом шоумен записав інше відео. В ньому він звернувся до українців, які хейтять гравців національної збірної з футболу.
"Невже хтось думає, що хтось з наших футболістів грав не на повну силу? Що, беріг сили чи пив вчора в барі? Ви у своєму розумі? Ну так сталося, дійсно поганий матч. Але наші починають знову своїх же ср*ти", — емоційно заявив Толіч.
Андрій Бєдняков
ALEKSEEV
Григорій Решетник
Вадим Олійнік
Антон Тимошенко
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співак YAKTAK присвятив Євро-2024 новий трек. Також ми писали, що виступ британського співака Рода Стюарта у Німеччині освистали за підтримку України.
Читайте Новини.LIVE!