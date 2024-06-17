Фиаско Украины на Евро-2024 — как отреагировали Решетник, Бедняков, Тимошенко и другие звезды

Футболисты Артем Довбик (справа) и Раду Дрегушин на Евро-2024. Фото: Reuters

В понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу стартовала на проходящем в Германии Евро-2024. В матче против Румынии наши игроки проиграли со счетом 3:0.

Новини.LIVE расскажет, как на фиаско футболистов отреагировали украинские знаменитости.

Читайте также:

Анатолий Анатолич

Шоумен смотрел прямую трансляцию матча за рулем автомобиля. После финального свистка Анатолий Яцечко (настоящее имя телеведущего) приехал домой и признался — он чувствовал себя нехорошо.

"Мне прямо физически плохо. Очень жаль, что все так произошло. Это на самом деле фиаско, провал и так далее. Фу, меня даже тошнит немного, давно такого не чувствовал от огорчения. Но представьте, что чувствуют сейчас наши футболисты", — заявил Анатолич.

Чуть позже шоумен записал другое видео. В нем он обратился к украинцам, которые хейтят игроков национальной сборной по футболу.

"Неужели кто-то думает, что кто-то из наших футболистов играл не в полную силу? Что, берег силы или пил вчера в баре? Вы в своем уме? Ну так получилось, действительно плохой матч. Но наши начинают опять своих же ср*ть", — эмоционально заявил Толич.

Андрей Бедняков

Реакция Андрея Беднякова на первую игру сборной Украины по футболу на Евро-2024. Скриншот: Instagram/biedniakov

ALEKSEEV

Реакция певца ALEKSEEV на проигрыш Украины Румынии на Евро-2024. Скриншоты: Instagram/alekseev_officiel

Григорий Решетник

Реакция телеведущего Григория Решетника на финальный исход игры. Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik

Вадим Олейник

Эмоции певца Вадима Олейника на проигрыш Украины. Скриншот: Instagram/oleynikvadim

Антон Тимошенко

Реакция стендапера Антона Тимошенко на фиаско Украины на Евро-2024. Скриншоты: Instagram/oleynikvadim

Напомним, ранее мы рассказывали, что певец YAKTAK посвятил Евро-2024 новый трек. Также мы писали, что выступление британского певца Рода Стюарта в Германии освистали за поддержку Украины.