Фиаско Украины на Евро-2024 — как отреагировали Решетник, Бедняков, Тимошенко и другие звезды

Поражение Украины на Евро-2024 в первом матче — реакция знаменитостей
В понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу стартовала на проходящем в Германии Евро-2024. В матче против Румынии наши игроки проиграли со счетом 3:0.
Новини.LIVE расскажет, как на фиаско футболистов отреагировали украинские знаменитости.
Анатолий Анатолич
Шоумен смотрел прямую трансляцию матча за рулем автомобиля. После финального свистка Анатолий Яцечко (настоящее имя телеведущего) приехал домой и признался — он чувствовал себя нехорошо.
"Мне прямо физически плохо. Очень жаль, что все так произошло. Это на самом деле фиаско, провал и так далее. Фу, меня даже тошнит немного, давно такого не чувствовал от огорчения. Но представьте, что чувствуют сейчас наши футболисты", — заявил Анатолич.
Чуть позже шоумен записал другое видео. В нем он обратился к украинцам, которые хейтят игроков национальной сборной по футболу.
"Неужели кто-то думает, что кто-то из наших футболистов играл не в полную силу? Что, берег силы или пил вчера в баре? Вы в своем уме? Ну так получилось, действительно плохой матч. Но наши начинают опять своих же ср*ть", — эмоционально заявил Толич.
Андрей Бедняков
ALEKSEEV
Григорий Решетник
Вадим Олейник
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Напомним, ранее мы рассказывали, что певец YAKTAK посвятил Евро-2024 новый трек. Также мы писали, что выступление британского певца Рода Стюарта в Германии освистали за поддержку Украины.
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