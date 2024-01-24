POSITIFF наконец-то рассказал зачем создал "шароварный" трек с Аней Тринчер

POSITIFF и Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Украинский певец POSITIFF признался, почему выпустил совместный трек "Какой ты козак" с Аней Тринчер. Его заказали мультимаркет и платформа UNITED24.

Об этом он рассказал изданию "Ты Киев".

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POSITIFF создал песню-"шароварщину" для благотворительных целей

Украинские певцы POSITIFF и Анна Тринчер год назад выпустили трек "Какой ты казак". Он был очень популярным, но и скандальным. Исполнителей обвинили в создании не музыки, а "шароварщины".

POSITIFF рассказал, что они сделали этот трек и клип по заказу популярного мультимаркета и платформы UNITED24, а также заметил, что ему безразлично мнение хейтеров.

"Какой ты козак" — это хит, и этим все сказано. На условный хейт я не реагирую. Этих людей и комментариев в реальной жизни не существует, они есть только в виртуальном пространстве. Оба трека были написаны по заказу большой украинской сети мультимаркетов и платформы UNITED24 к соответствующим инфоприводам", — сказал исполнитель.

В клипе певцов действительно было заявлено немало рекламы известных украинцам брендов, однако сама песня долгое время находилась на вершине чартов. Несмотря на большое количество прослушиваний, для POSITIFF это не самая лучшая его песня.

"Хотя я не считаю эти треки отражением моего творческого опыта и стиля, у них была благотворительная миссия, собрали более 10 миллионов гривен на ВСУ и нашли свою аудиторию. А это преимущественно дети. Поэтому "Какой ты козак" до сих пор есть в плейлисте каждой молодой семьи", — прокомментировал артист.

В этом же благотворительном проекте он выпустил еще одну песню "Путь к Победе" с Аней Тринчер и Олей Поляковой.

Ранее Positiff внезапно поддержал Светлану Лободу и Веру Брежневу.

Также Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально.