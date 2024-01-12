Потап назвав своїх фаворитів Нацвідбору на "Євробачення"

Репер Олексій Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap

Після презентації всіх одинадцяти пісень, які потрапили до Нацвідбору на "Євробачення-2024", в соцмережах активно обирають фаворитів. Зі своїми вже визначився репер, продюсер Потап.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Олексія Потапенка (справжнє ім’я виконавця).

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За словами репера, він вже давно визначився з тими, кого підтримає у Нацвідборі на пісенний конкурс "Євробачення-2024", який пройде в травні у шведському місті Мальме. Потап вболіватиме за гурт Ziferblat.

"Мені подобались україномовні пісні. І зараз пісня неймовірна, про дім, Place I Call Home. Місце яке я називаю домом. Дуже класні пацани", — зауважив Потап.

Щоправда, конкурсна композиція у хлопців все ж таки англійською мовою.

Київський гурт Ziferblat заснували 2015 року брати-близнюки Данило (соліст) та Валентин (гітарист). Згодом до них приєднався Федір (барабанщик). Хоч перший їхній реліз був ще 2017-го, дебютний альбом гурт випустив тільки у квітні 2023 року.

Ще до виходу альбому хлопці спробували свої сили на тогорічному Нацвідборі. Вони потрапили у лонглист, однак не змогли пройти у фінал. Але як і у випадку з DREVO та SKYLERR, цього разу доля усміхнулась, і вони таки у фіналі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що трек від alyona alyona та Jerry Heil очолив рейтинг фанатів "Євробачення". Також ми розповідали, в якому порядку учасники Нацвідбору виступлять під час прямого ефіру 3 лютого.