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Потап назвал своих фаворитов Нацотбора на "Евровидение"

12 января 2024 23:08
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Потап назвал своих фаворитов Нацотбора на "Евровидение"
Рэпер Алексей Потапенко (Потап). Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

После презентации всех одиннадцати песен, попавших в Нацотбор на "Евровидение-2024", в соцсетях активно выбирают фаворитов. Со своими уже определился рэпер, продюсер Потап.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Алексея Потапенко (настоящее имя исполнителя).

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По словам рэпера, он уже давно определился с теми, кого поддержит в Нацотборе песенный конкурс "Евровидение-2024", который пройдет в мае в шведском городе Мальме. Потап будет болеть за группу Ziferblat.

"Мне нравились украиноязычные песни. И сейчас песня невероятная, о доме, Place I Call Home. Место, которое я называю домом. Очень классные пацаны", — отметил Потап.

Правда, конкурсная композиция у парней все же на английском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by POTAP (@realpotap)

Киевскую группу Ziferblat основали в 2015 году братья-близнецы Даниил (солист) и Валентин (гитарист). Впоследствии к ним присоединился Фёдор (барабанщик). Хотя первый их релиз был еще в 2017-м, дебютный альбом группа выпустила лишь в апреле 2023 года.

Еще до выхода альбома парни попробовали свои силы нв прошлогоднем Нацотборе. Они попали в лонглист, но не смогли пройти в финал. Но, как и в случае с DREVO и SKYLERR, на этот раз судьба улыбнулась, и они в финале.

Напомним, ранее мы писали, что трек от alyona alyona и Jerry Heil возглавил рейтинг фанатов "Евровидения". Также мы рассказывали, в каком порядке участники Нацотбора выступят в прямом эфире 3 февраля.

Евровидение
Потап
музыка
украинские звезды

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