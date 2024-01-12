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Трек від alyona alyona та Jerry Heil очолив рейтинг фанатів "Євробачення"

12 січня 2024 20:08
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Стас Кожушко
Редактор
Трек від alyona alyona та Jerry Heil очолив рейтинг фанатів "Євробачення"
Співачки alyona alyona та Jerry Heil. Фото: менеджмент артисток
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні були оприлюднені всі пісні Нацвідбору на "Євробачення-2024". Лідером за кількістю прослуховувань на YouTube став трек Teresa & Maria від alyona alyona та Jerry Heil. Також виконавиці очолили рейтинг єврофанів з усього світу в додатку My Eurovision Scoreboard.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артисток. 

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Лише за добу пісня потрапила у тренди українського YouTube, де посідає третє місце (понад 200 тисяч прослуховувань), а головні європейські оглядачі "Євробачення" та фанати конкурсу пророкують українському дуету призові місця на головній сцені у Мальме. 

У голосуванні в додатку My Eurovision Scoreboard трек Teresa & Maria посідає першу сходинку від слухачів із всіх учасників Національного відбору. На п’яти alyona alyona та Jerry Heil наступає учасниця останнього сезону шоу "Голос країни" Anka. Аутсайдерами ж поки що є гурт Nazva.

Скриншот: Telegram/uamusicblog

"Пісня дуже насичена сенсами, у ній закладено великий меседж у світ, який відрізняється від нашої попередньої творчості з Jerry Heil. Вона обʼєднує нас як двох жінок і передає настрій Women’s power (жіноча сила. Ред.). Трек про прості істини, які мають нагадати людям, що ми — люди, але можемо досягти просто нереальних вершин", — розповіла alyona alyona.

Jerry Heil додала, що в обличчі обʼєднаних жінок вони говорять своєю піснею про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог.

"Я щиро вірю в перемогу правди, але у світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними і говоритимемо злагоджено. Україна стала для всього світу взірцем єднання. Ми разом сміливо подивилися в обличчя ворогові і запрацювали як єдиний механізм. Це було так вражаюче, що увесь світ взявся нам допомагати", — підсумувала Jerry Heil. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil презентувала авторську щедрівку. Також ми розповідали, як alyona alyona познайомилася з Jerry Heil.

Євробачення
музика
Jerry Heil
alyona alyona
українські зірки

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