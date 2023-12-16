Потап пише нову пісню про гроші та бідність у Барселоні

Потап у Барселоні. Фото: instagram.com/realpotap/

Український артист Олексій Потапенко натякнув на скоро прем'єру нового треку. Він пише його з українцями, які живуть у Барселоні.

Репер анонсував подію в своєму instagram.

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Репер Потап анонсував вихід треку "Вхід у змінному взутті. Варто жити". Це ймовірно буде колаборація ще з якимось артистом, бо його голос звучить у записі.

Нова пісня Потапа — це сповідь про його принципи, якими він жив раніше. Наприклад, що "за гроші можна купити все". Це трек з присмаком його спільної творчості з Настею Каменських у 2010 році.

Український артист зізнається, що хоче змінити своє життя, проте як саме не уточнює. Репер також у пісні згадав проблеми бідних людей — "хтось скаже, що втомився від цієї каруселі, вистрибуючи з власної оселі", "бідність не дає вдягатись за останнім словом моди", "хтось сильно хоче їсти — вимушений красти".

Зірка створює цей трек у Барселоні.

"Зараз в Барселоні ми працюємо з талановитими українцями і знімаємо дуже красиві та зворушливі відео та фото. Щоб створити щось справді цінне у музичній індустрії, потрібно настійливість і самовідданість, це не проста справа для артиста, а часто вимагає надзвичайних зусиль. Однак результат того вартий, особливо коли все виходить добре. Буде пісня, буде Україна", — розповів Потап.

Артист також додав, що йому подобається працювати з українцями-емігрантами закордоном. Він не хоче, щоб суспільство ділило всіх на "своїх" та "чужих" та виправдовується.

"Нас намагаються розділити, розсварити,намагаються розділити через соціальні мережі, але в реальному житті я бачу, як українці допомагають один одному, як люблять свою країну та вірять у Перемогу, незалежно від того, де вони знаходяться", — написав репер.

Потап не уточнив, коли вийде трек. Це поки що таємниця.

Нагадуємо що нещодавно Потап переїхав до Барселони, щоб працювати.

Раніше він був у Дубаях.