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Потап пишет новую песню о деньгах и бедности в Барселоне

16 декабря 2023 10:20
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Потап пишет новую песню о деньгах и бедности в Барселоне
Потап в Барселоне. Фото: instagram.com/realpotap/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский артист Алексей Потапенко намекнул про премьеру нового трека. Он пишет его с украинцами, живущими в Барселоне.

Рэпер анонсировал событие в своем instagram.

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Рэпер Потап анонсировал выход трека "Вход в сменной обуви. Следует жить". Это вероятно будет коллаборация еще с каким-нибудь артистом, потому что его голос звучит в записи.

Новая песня Потапа — это исповедь о его принципах, которыми он жил раньше. К примеру, что "за деньги можно купить все". Это трек с привкусом его совместного творчества с Настей Каменских в 2010 году.

Украинский артист признается, что хочет изменить свою жизнь, однако, как именно не уточняет. Рэпер также в песне вспомнил проблемы бедных людей — "кто-то скажет, что устал от этой карусели, выпрыгивая из собственного дома", "бедность не дает одеваться по последнему слову моды", "кто-то сильно хочет есть — вынужден воровать".

Звезда создает этот трек в Барселоне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

"Сейчас в Барселоне мы работаем с талантливыми украинцами и снимаем очень красивые и трогательные видео и фото. Чтобы создать что-то действительно ценное в музыкальной индустрии, нужно настойчивость и самоотверженность, это не простое дело для артиста, а часто требует чрезвычайных усилий. Однако результат того стоит, особенно когда все получается хорошо. Будет песня, будет Украина", — рассказал Потап.

Артист также добавил, что ему нравится работать с украинцами-эмигрантами за границей. Он не хочет, чтобы общество делило всех на "своих" и "чужих" и оправдывается.

"Нас пытаются разделить, рассорить, пытаются разделить через социальные сети, но в реальной жизни я вижу, как украинцы помогают друг другу, как любят свою страну и верят в Победу, независимо от того, где они находятся", — написал рэпер.

Потап не уточнил, когда выйдет трек. Это пока тайна.

Напоминаем, что недавно Потап переехал в Барселону, чтобы работать.

Раньше он был в Дубаях.

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