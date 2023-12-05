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Потап у Дубаї — Дьомін прокоментував новий виїзд репера за кордон

5 грудня 2023 16:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Дьомін висловився про чергову поїздку Потапа в Дубай під час війни в Україні
Репер Потап у кліпі на свою пісню "Рай де?". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український ведучий і блогер Слава Дьомін висловився про репера, продюсера й актора Потапа. Зокрема, радіоведучий прокоментував той факт, що заслужений артист України вкотре поїхав у Дубай під час повномасштабної війни.

Відповідний коментар Слава Дьомін дав на своєму каналі в YouTube.

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Слава Дьомін про Потапа у Дубаї

Відомий радіоведучий розповів про те, що репер і продюсер Потап полетів у Дубай вже вкотре. Він зазначив, що заслужений артист України нібито поїхав туди з робочою ціллю. За словами Слави Дьоміна, все це Потап робить нібито для підтримки українських захисників.

"Потап знову полетів у Дубай. Артист написав про це великий допис і стверджує, що зовсім випадково потрапив у це місто у день 52 річниці з дня його створення. Ще Олексій каже, що це робоча поїздка, він часто їздить світом з робочими поїздками для розвитку власної платформи для допомоги. Все це робиться для допомоги ЗСУ", — заявив Слава Дьомін.

Слава Демин
Радіоведучий Слава Дьомін на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Також український радіоведучий нагадав своїм глядачам, що не так давно відомого репера вже бачили у новинах, коли він показав себе у компанії росіян. Крім того, Дьомін звернувся до своїх глядачів і поцікавився у них, як вони ставляться до Потапа.

"До цього Олексій потрапив вже у новини. Тоді він засвітився у компанії росіян. Друзі, тепер питання до вас… Яке ваше ставлення до Потапа? Навіщо він цілеспрямовано продовжує хайпувати, робити неординарні публічні вчинки?" — також поцікавився український радіоведучий Слава Дьомін.

Чергова поїздка Потапа у Дубай

Нещодавно репер і продюсер Потап показав себе в аеропорті і заявив, що він летить у Дубай з робочою поїздкою. Він зазначив, що летить він туди саме на 52 день народження цього міста, що сталося зовсім випадково. 

"Так випадково сталось, що я лечу в Дубай у день 52-ліття цієї неймовірної країни. Dubai — це місто інновацій і майбутнього. Ви всі добре знаєте, що наша родина і наші бізнеси допомагають українцям, усіма нашими доступними заходами, цифрові продажі наших пісень і відео — це все підпорядковано допомозі ЗСУ і гуманітарним місіям в Україні", — зазначив Потап.

Публікація зі сторінки Потапа
Репер Потап в аеропорті. Фото: скриншот з Instagram

Потап з росіянами у Дубаї

Не так давно український репер потрапив у гучний скандал через одне відео, зняте дружиною фронтмена гурту "Иванушки International" Кирила Туриченка. Відомо, що він народився в Одесі, але має російське громадянство і довго живе в країні-агресорці. 

Публікація з каналу "МУЗВАР"
Український репер Потап у Дубаї. Фото: скриншот з Telegram

Український блогер Богдан Беспалов показав відео, на якому можна побачити Потапа в популярному ресторані в Дубаї. Причому, на відео присутня компанія росіян.

Нагадаємо, ми писали про те, що український радіоведучий Слава Дьомін висловився про акторку серіалу "Будиночок на щастя" в Росії. 

Раніше ми розповідали про те, що популярний ведучий Слава Дьомін пояснив, де зараз Макс Неліпа. 

Також ми повідомляли про те, що ведучий і блогер Слава Дьомін емоційно висловився про співака Олега Кензова. 

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