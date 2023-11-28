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Потап показал совместное видео с Каменских из-за границы на фоне слухов о разрыве

28 ноября 2023 06:35
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Потап показал совместное видео с Каменских из-за границы на фоне слухов о разрыве
Певица Настя Каменских и рэпер Потап. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В сети активно обсуждают новые слухи уже не только проблем в частной жизни Насти Каменских и Потапа, но и в их деловых отношениях. Рэпер отреагировал моментально и несколько показал подписчикам.

Соответствующее видео появилось в его Instagram.

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В сети сплетничают, что вскоре звездная пара объявит о разводе. Но в то же время Настя, которая перенесла свой осенний всеукраинский тур на весну и уехала покорять Латинскую Америку, якобы ведет переговоры с лейблами за спиной Потапа. Интригу добавляло и то, что звездную пару давно не видели вместе.

Они выехали вместе в Европу в середине прошлого месяца. Потап публично написал, что вернется в Украину через несколько дней, впрочем, больше границу он не пересекал. И чтобы развеять сплетни о проблемах между ним и Каменских опубликовал видео, на котором проводит совместно время с Настей, посетившей один из латиноамериканских телеканалов.

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Потап и Настя впервые за долгое время показались вместе. Скриншот: Instagram/realpotap

К заграничной жизни подписчики пары отреагировали по-разному. Некоторые отметили, что Настя набрала вес, другие написали, мол, Потап и Каменских прекрасные супруги. Третьи же назвали их иностранными звездами и пожелали всего наилучшего.

Кстати, недавно Настя стала вести свои соцсети на трех языках: испанском, английском и украинском. О возвращении в Украину звездная пара пока не упоминала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Напомним, ранее мы писали, что Каменских покоряет Латинскую Америку песней о запретной любви. Также мы рассказывали, что Потап записал новый дуэт с роскошной брюнеткой вместо Насти.

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